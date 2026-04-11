Livestream chửi bới Công an xã, 1 phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng

(GLO)- Ngày 11-4, Công an xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa xử phạt bà N.T.N. (44 tuổi, ở thôn 5, xã Chư Păh) 7,5 triệu đồng về hành vi sử dụng tài khoản Facebook cá nhân livestream xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Trước đó, Công an xã Ia Phí đã tiếp nhận đơn trình báo của bà N. liên quan đến vụ việc tranh chấp thửa đất tại xã Ia Phí giữa bà N. và ông T. (39 tuổi, ở thôn 1, xã Ia Phí). Qua xác minh, Công an xã xác định đây là vụ việc có tính chất dân sự nên đã hướng dẫn bà N. làm đơn gửi đến tòa án để được giải quyết theo thẩm quyền.

Bà N. đã chửi bới, xúc phạm cán bộ Công an xã Ia Phí và livestream lên mạng xã hội Facebook. Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, bà N. không chấp nhận hướng dẫn của cán bộ Công an mà gây mất trật tự tại trụ sở Công an xã Ia Phí.

Dù được lực lượng Công an nhắc nhở, thông báo đây là hành vi vi phạm pháp luật, song bà N. vẫn dùng Facebook cá nhân phát livestream dài hơn 16 phút ghi lại cảnh bà chửi bới, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cán bộ Công an xã.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm dựa trên tài liệu thu thập được, Công an xã Ia Phí đã xử phạt bà N. 7,5 triệu đồng theo điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Đồng thời, tiến hành xác minh các tài khoản Facebook cá nhân khác đã tham gia bình luận mang tính chất kích động, cổ xúy cho hành vi của bà N.