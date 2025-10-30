Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Gia Lai: Bắt đối tượng livestream vu khống, sai sự thật trên Facebook

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 30-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Thúy (SN 1980, trú tại thôn Phú Bình, xã Ia Le) để điều tra liên quan đến việc livestream sai sự thật trên mạng xã hội Facebook.

Trước đó, qua nắm bắt tình hình, lực lượng Công an phát hiện Thúy đã dùng tài khoản Facebook cá nhân phát sóng livestream với nội dung công kích, xúc phạm, đưa thông tin sai sự thật liên quan đến cá nhân một số lãnh đạo xã Ia Le và hoạt động của Đảng ủy, UBND xã.

luc-luong-cong-an-da-thi-hanh-lenh-bat-tam-giam-voi-thuy-bia-phai-hang-truoc-anh-dvcc.jpg
Lực lượng Công an thi hành lệnh bắt tạm giam với Thúy (bìa phải, hàng trước). Ảnh: ĐVCC

Xác định hành vi của Thúy có dấu hiệu phạm pháp hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Thúy về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo quy định tại khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua khám xét chỗ ở của đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi trên.

Theo nguồn tin của phóng viên, trước đó, Thúy đã nhiều lần gửi đơn tố cáo nhiều vụ việc dù không có cơ sở, gây phức tạp tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Kịp thời thông tin chính thống, không để "lộng giả thành chân"

Kịp thời thông tin chính thống, không để "lộng giả thành chân"

Một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là các thế lực phản động, thù địch, bất mãn, cơ hội chính trị đăng rất nhiều thông tin sai trái, suy diễn, xuyên tạc, vu khống các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội nói riêng và đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung trên mạng xã hội; dẫn tới không ít người bị mắc bẫy “lộng giả thành chân”, dần mất niềm tin vào Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng Quản lý thị trường đã thu giữ hàng chục ký cà phê giả tại hộ kinh doanh của ông S. Ảnh: Quang Kha

Thu giữ hàng chục ký cà phê giả ở phường Ayun Pa

Tin tức

(GLO)- Sáng 28-10, theo nguồn tin của phóng viên, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai vừa chuyển hồ sơ 1 vụ có dấu hiệu buôn bán hàng giả là thực phẩm đến Công an tỉnh để thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Tang vật thu giữ là cà phê giả.

Đối tượng Phan Thanh Hưng-đối tượng trộm cắp để mua ma túy sử dụng-tại Cơ quan điều tra.

Gia Lai: Trộm cắp xe máy để có tiền mua ma túy

Tin tức

(GLO)- Ngày 23-10, Công an phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) đã bàn giao đối tượng Phan Thanh Hưng (SN 1996, trú tại phường Quy Nhơn) cho Công an phường Quy Nhơn để củng cố hồ sơ xử lý hành vi trộm cắp tài sản. Bước đầu, Hưng khai nhận trộm xe máy để có tiền mua ma túy sử dụng.

null