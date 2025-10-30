Gia Lai: Bắt đối tượng livestream vu khống, sai sự thật trên Facebook

(GLO)- Sáng 30-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Thúy (SN 1980, trú tại thôn Phú Bình, xã Ia Le) để điều tra liên quan đến việc livestream sai sự thật trên mạng xã hội Facebook.

Trước đó, qua nắm bắt tình hình, lực lượng Công an phát hiện Thúy đã dùng tài khoản Facebook cá nhân phát sóng livestream với nội dung công kích, xúc phạm, đưa thông tin sai sự thật liên quan đến cá nhân một số lãnh đạo xã Ia Le và hoạt động của Đảng ủy, UBND xã.

Lực lượng Công an thi hành lệnh bắt tạm giam với Thúy (bìa phải, hàng trước). Ảnh: ĐVCC

Xác định hành vi của Thúy có dấu hiệu phạm pháp hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Thúy về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo quy định tại khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua khám xét chỗ ở của đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi trên.

Theo nguồn tin của phóng viên, trước đó, Thúy đã nhiều lần gửi đơn tố cáo nhiều vụ việc dù không có cơ sở, gây phức tạp tình hình an ninh trật tự tại địa phương.