Gia Lai: Xử lý một trường hợp livestream trên TikTok bêu xấu lực lượng Công an

(GLO)- Ngày 25-1, Công an xã Cửu An (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa làm việc, xử lý một trường hợp có hành vi xúc phạm uy tín lực lượng Công an trên mạng xã hội.

Trước đó, vào sáng 23-1, qua rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Cửu An phát hiện đoạn video do một cô gái phát trực tiếp trên TikTok sử dụng lời lẽ thô tục xúc phạm lực lượng Công an.

Tiến hành xác minh, Công an xã xác định người thực hiện hành vi nói trên là T.T.D.H. (SN 2009, trú xã Cửu An).

Công an xã Cửu An làm việc với T.T.D.H. Ảnh: ĐVCC

Chiều 23-1, Công an xã đã mời thiếu nữ này đến làm việc để làm rõ hành vi. Qua làm việc, H. trình bày vào đầu tháng 1-2026 trong lúc điều khiển xe máy tham gia giao thông trên địa bàn phường An Bình đã bị lực lượng Công an phát hiện, xử lý vi phạm.

Ngày 16-1, H. mượn điện thoại của bạn trai là H.Q.V. (SN 2009) để phát trực tiếp trên TikTok. Trong quá trình tương tác với bạn bè, H. vì ấm ức chuyện bị xử lý vi phạm giao thông nên đã có những lời lẽ xuyên tạc, nói xấu lực lượng Công an.

Quá trình làm việc, H. thừa nhận bản thân thực hiện hành vi trong phút bốc đồng và do bản thân nhận thức hạn chế, thiếu hiểu biết pháp luật. Cô gái tự nguyện gỡ bỏ đoạn video phát trực tiếp và cam kết không tái phạm.

Xét thấy trường hợp này vi phạm lần đầu, chưa gây hậu quả nghiêm trọng, Công an xã Cửu An tiến hành nhắc nhở, giáo dục, yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong việc sử dụng mạng xã hội.