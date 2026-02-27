Công an phường Quy Nhơn Nam phát huy hiệu quả mạng xã hội trong vận động thu hồi vũ khí

(GLO)- Thời gian qua, Công an phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) đã phát huy hiệu quả mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ trái phép, đặc biệt là trong đối tượng thanh niên.

Xác định mạng xã hội là kênh thông tin gần gũi, dễ tiếp cận với giới trẻ, Công an phường Quy Nhơn Nam liên tục đăng tải các tin bài tuyên truyền về quy định pháp luật, cảnh báo chế tài xử lý liên quan đến hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí.

Nội dung được Công an phường xây dựng ngắn gọn, dễ hiểu, cập nhật thường xuyên, thu hút sự quan tâm và tương tác tích cực từ người dân.

Số súng, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ người dân tự nguyện nộp cho Công an phường Quy Nhơn Nam trong dịp Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: Q.H

Sáng 11-2, anh N.D.N. (ở khu phố 26, phường Quy Nhơn Nam) đã tự nguyện đến trụ sở Công an phường giao nộp 5 khẩu súng nén hơi, 17 hộp đựng đạn các loại và 1 thùng sắt chứa phụ kiện súng hơi.

Theo anh N, số súng trên được anh mua để sưu tầm theo sở thích cá nhân. Tuy nhiên, sau khi theo dõi các bài viết tuyên truyền trên fanpage của Công an phường và được phổ biến về Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, trong đó quy định súng PCP (súng hơi, khí nén) và linh kiện của loại súng này là vũ khí quân dụng, người tàng trữ có thể bị xử lý theo quy định, anh N. đã chủ động mang toàn bộ số súng đến giao nộp.

Anh N. chia sẻ: “Hiện nay, giới trẻ tiếp cận thông tin chủ yếu qua các nền tảng mạng xã hội và thường xuyên theo dõi fanpage của cơ quan Công an.

Khi biết quy định mới, dù rất tiếc những món đồ đã sưu tầm nhưng nhận thấy việc tàng trữ súng hơi là vi phạm pháp luật nên tôi quyết định giao nộp. Tôi thấy việc tuyên truyền trên mạng xã hội rất hiệu quả, đặc biệt với giới trẻ”.

Ngày 16-2, anh N.H.B. (ở khu phố 2, phường Quy Nhơn Nam) cũng tự giác giao nộp 2 khẩu súng săn cho Công an phường. Trước đó, sau khi tiếp cận thông tin từ fanpage của Công an phường, anh đã chủ động liên hệ cảnh sát khu vực để được giải thích cụ thể và hướng dẫn thủ tục giao nộp theo đúng quy định.

Anh N.H.B. (ở giữa) tự nguyện giao nộp 2 khẩu súng săn cho Công an phường Quy Nhơn Nam. Ảnh: Q.H

Từ tháng 7-2025 đến nay, Công an phường Quy Nhơn Nam đã vận động 11 trường hợp tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, thu giữ 16 khẩu súng, 500 viên đạn và nhiều linh kiện khác.

Theo Trung tá Phan Phúc Thảo - Tổ trưởng Tổ Cảnh sát khu vực (Công an phường Quy Nhơn Nam), việc tăng cường kết nối, tương tác với người dân qua mạng xã hội không chỉ giúp lan tỏa nhanh chóng các quy định pháp luật mà còn tạo kênh trao đổi 2 chiều, giúp lực lượng Công an kịp thời nắm bắt tình hình, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Những trường hợp tự nguyện giao nộp vũ khí cho thấy hiệu quả của việc đổi mới phương thức tuyên truyền, đặc biệt là trên nền tảng số, giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.