Gia Lai chú trọng quản lý chặt vũ khí, vật liệu nổ dịp Tết

(GLO)- Những ngày giáp Tết, Công an tỉnh Gia Lai đồng loạt đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, rà soát và vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, pháo nổ nhằm phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, góp phần giữ vững an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Bám cơ sở, ngăn ngừa vi phạm từ sớm

Xã Chư A Thai có địa bàn rộng với 23 thôn, làng; tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 64% dân số. Nhiều hộ thường xuyên sinh hoạt, lao động tại các chòi rẫy xa khu dân cư. Do đó, Công an xã xác định công tác tuyên truyền pháp luật, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ phải bám sát từng hộ dân, từng khu vực sản xuất.

Sau khi được tuyên truyền, vận động, bà Ksor H’Pep (thôn Nam Hà, xã Chư A Thai) đã giao nộp khẩu súng cồn hơi cho Công an xã. Ảnh: ĐVCC

Tại buổi sinh hoạt thôn Nam Hà mới đây, Cảnh sát khu vực đã phân tích các quy định của pháp luật và những rủi ro tiềm ẩn từ việc tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ. Sau khi được tuyên truyền, bà Ksor H’Pep (SN 1981) đã tự giác giao nộp một khẩu súng cồn hơi.

Theo Thiếu tá Đoàn Văn Tiễn - Phó Trưởng Công an xã Chư A Thai, công tác tuyên truyền chỉ thực sự hiệu quả khi bám sát đời sống của người dân. Vì vậy, Công an xã chủ trương thành lập các tổ công tác trực tiếp đến những khu vực chòi rẫy xa trung tâm, nơi bà con thường xuyên sinh hoạt, lao động để tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật.

“Không chỉ dừng lại ở các buổi sinh hoạt tập trung, chúng tôi còn tiếp cận từng hộ dân, từng khu vực “vùng lõm” để phân tích cụ thể những nguy cơ, hệ lụy từ việc chế tạo, cất giữ, sử dụng vũ khí trái phép. Qua đó, người dân hiểu rõ và tự giác giao nộp. Riêng các đợt vận động vừa qua, Công an xã đã thu hồi 9 khẩu súng tự chế, súng hơi” - Thiếu tá Đoàn Văn Tiễn cho biết.

Trong khi đó, Công an xã Tuy Phước Bắc tập trung phòng ngừa vi phạm tại khu vực đông dân cư, cửa hàng, tiệm tạp hóa, cơ sở thu mua phế liệu. Những ngày này, các tổ công tác của Công an xã đến từng hộ dân, cửa hàng, cơ sở thu mua phế liệu để tuyên truyền, cho ký cam kết không mua bán, tàng trữ, vận chuyển, chế tạo, sản xuất trái phép các loại pháo và tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ.

Nhờ cách tiếp cận phù hợp theo từng nhóm đối tượng, công tác tuyên truyền của Công an xã Tuy Phước Bắc đã phát huy hiệu quả. Mới đây, anh Nguyễn Ngọc Hiền (SN 1993, thôn Lương Quang) đã tự nguyện giao nộp một khẩu súng ngắn nhặt được trong lúc cày ruộng.

Trung tá Nguyễn Thanh Hùng - Trưởng Công an xã Tuy Phước Bắc, cho hay: Đơn vị xác định tuyên truyền phải “đúng chỗ, đúng người”, kết hợp trực tiếp và gián tiếp để người dân hiểu rõ tác hại cũng như chế tài xử lý đối với hành vi tàng trữ, sử dụng vũ khí, pháo nổ trái phép. Từ đó, người dân tự giác chấp hành các quy định pháp luật.

Còn tại xã An Toàn, lực lượng Công an chú trọng tuyên truyền, vận động thanh thiếu niên không tàng trữ, sử dụng vũ khí, pháo nổ trái phép. Thông qua các buổi sinh hoạt Đoàn, tuyên truyền tại trường học, lực lượng Công an xã trực tiếp trao đổi, giải thích để các em học sinh nhận thức rõ hậu quả, hệ lụy của việc tàng trữ, sử dụng vũ khí, pháo nổ trái phép.

Nâng cao trách nhiệm doanh nghiệp

Hiện toàn tỉnh có 63 tổ chức, doanh nghiệp (DN) được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp cùng hệ thống kho bảo quản với tổng công suất lớn.

Đây là loại hàng hóa đặc biệt, yêu cầu nghiêm ngặt về bảo quản, vận chuyển và sử dụng; chỉ cần một khâu lỏng lẻo cũng có thể dẫn đến nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng trực tiếp đến ANTT và tính mạng con người. Do đó, Công an tỉnh đã chủ động tổ chức các đợt kiểm tra chuyên đề, kết hợp hướng dẫn, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, thiếu sót, không để phát sinh “điểm nóng”.

Lực lượng Công an xã Tuy Phước Bắc đến từng hộ dân để tuyên truyền và yêu cầu ký cam kết về quản lý, sử dụng pháo. Ảnh: K.A

Bên cạnh đó, Công an tỉnh còn tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đại diện các tổ chức, DN, tập trung làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chấp hành các quy định về cấp phép, bảo quản, vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; đồng thời, nhấn mạnh các chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm, nhất là trong cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026.

Theo Trung tá Đoàn Thị Mai Thoa - Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý Công an tỉnh), mục tiêu xuyên suốt là phòng ngừa từ gốc, không để xảy ra các vụ việc phức tạp liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và pháo. “Chúng tôi triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, lấy việc tuân thủ pháp luật làm yêu cầu bắt buộc đối với DN, người dân; nâng cao ý thức chấp hành trong nhân dân, nhất là việc tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, kịp thời cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm. Qua đó, nhiều vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đã được thu gom, tiêu hủy, góp phần loại trừ nguy cơ mất ANTT” - Trung tá Thoa nhấn mạnh.

Từ sự vào cuộc đồng bộ của lực lượng Công an các cấp, công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn tỉnh đang từng bước đi vào nền nếp. Đây là nền tảng quan trọng để giữ vững ổn định ANTT, bảo đảm an toàn cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và để nhân dân đón Tết bình yên, an toàn.