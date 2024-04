Chư Sê siết chặt quản lý vũ khí, vật liệu nổ

Trong đó, việc tổ chức tuyên truyền, vận động thu hồi và thành lập mô hình “Nói không với VK, VLN, CCHT và pháo trái phép” đã bước đầu phát huy hiệu quả.

Ngày 27-3 vừa qua, trong lúc chăn bò tại cánh đồng Dun Bêu (thị trấn Chư Sê), em Rmah Mak (SN 2011) và Siu Phi (SN 2012, cùng trú tại làng Greo Sek, xã Dun) đã nhặt được 2 quả đạn B41. Sau đó, các em mang 2 quả đạn về nhà cất giữ. Tối 28-3, khi Công an xã ra mắt mô hình “Nói không với VK, VLN, CCHT và pháo trái phép” tại làng Greo Sek, Mak và Phi đã báo cáo sự việc rồi đem nộp lại 2 đầu đạn B41. “Khi nghe các chú Công an tuyên truyền, em đã hiểu việc tàng trữ VK, VLN không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây nguy hiểm đến tính mạng cho bản thân và mọi người xung quanh. Vì vậy, chúng em đã đem 2 đầu đạn đến giao nộp cho các chú Công an”-em Mak nói.

Thiếu tá Nguyễn Thái Bình-Phó Trưởng Công an xã Dun-cho biết: Thời gian qua, Công an xã đã tích cực tuyên truyền pháp luật và giải thích về hậu quả của việc tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN. Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động thu hồi VK, VLN, CCHT trái phép, mới đây, Công an xã đã thành lập mô hình “Nói không với VK, VLN, CCHT và pháo trái phép” tại làng Greo Sek với 10 thành viên. Ngoài tham gia tuyên truyền, các thành viên còn thường xuyên nắm tình hình địa bàn để kịp thời phát hiện các hành vi tàng trữ, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo trái phép, từ đó giúp Công an xã có biện pháp xử lý theo quy định.

Tương tự, những năm qua, tại làng Thoong Nha (xã Bờ Ngoong) cũng nổi lên tình trạng người dân sử dụng các loại súng cồn, vũ khí thô sơ để săn bắn và bảo vệ mùa màng. Trước tình hình đó, ngày 21-3 vừa qua, UBND xã Bờ Ngoong phối hợp với Công an huyện Chư Sê tổ chức ra mắt mô hình “Nói không với VK, VLN, CCHT, đồ chơi nguy hiểm và pháo” tại làng Thoong Nha. Trung tá Cao Minh Nghĩa-Trưởng Công an xã Bờ Ngoong-cho hay: Có 28 thành viên tham gia mô hình này. Sau khi thành lập, các thành viên đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cho người dân các quy định của pháp luật quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo; đồng thời, trực tiếp xuống tận nhà các hộ dân có súng tự chế để vận động giao nộp. Từ khi ra mắt mô hình đến nay, Công an xã đã vận động, thu hồi 5 súng cồn tự chế, 1 vũ khí thô sơ.

Theo thống kê, từ khi tổ chức lễ phát động tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT trên địa bàn huyện vào ngày 29-8-2023 đến nay, Công an huyện Chư Sê đã tổ chức tuyên truyền 62 buổi với khoảng hơn 13 ngàn người tham dự; tuyên truyền lưu động 1.260 lượt, phát 4.462 tờ rơi, 349 thư ngỏ; treo 26 pa nô, áp phích và gọi hỏi răn đe 22 đối tượng liên quan. Ngoài ra, lực lượng Công an còn vận động, thu hồi 1 khẩu súng ZORAKI MOD 941-TD, 1 khẩu súng RG88, 160 súng cồn tự chế, 39 súng tự chế khác, 104 vũ khí thô sơ, 6 công cụ hỗ trợ. Đồng thời, Công an huyện phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện xử lý 7 quả đạn, 20 quả pháo tự chế. Đến nay, trên địa bàn huyện có 10 xã, thị trấn triển khai, xây dựng mô hình liên quan đến VK, VLN, CCHT và pháo.

Trao đổi với P.V, Trung tá Đào Hà Quân-Phó Trưởng Công an huyện Chư Sê-thông tin: Thời gian tới, Công an huyện sẽ tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo thu gom VK, VLN, CCHT và pháo của huyện; tổ chức các điểm tiếp nhận, thu gom VK, VLN, CCHT và pháo tại 15 xã, thị trấn. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo, trong đó, tập trung tuyên truyền tại các trường học, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm thu gom triệt để các loại VK, VLN, CCHT và pháo, nhất là các loại đầu đạn, bom mìn do chiến tranh để lại. Cùng với đó, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, tập huấn cho các thành viên trong các mô hình liên quan đến VK, VLN, CCHT và pháo, tổ viên của các đội dân phòng, khu dân cư kết hợp nhân rộng mô hình “Nói không với VK, VLN, CCHT và pháo trái phép” tại các thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Mặt khác, đơn vị sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện tổ chức hội thi tìm hiểu về VK, VLN, CCHT và pháo, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và kiềm chế các vụ tai nạn do VK, VLN, CCHT và pháo gây ra.