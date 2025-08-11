Gia Lai: Tạm giữ hình sự 4 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

(GLO)- Sáng 11-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy .

Trước đó, khoảng 0 giờ 20 phút ngày 8-8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực thôn Tân An (xã Ia Hrung), tổ công tác của Công an xã Ia Hrung phát hiện đối tượng Phan Văn Xuân (SN 1995, trú tại thôn 5, xã Kon Gang) điều khiển xe máy chở theo Phyung (SN 2007, trú tại làng Bông, xã Biển Hồ) có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên người của đối tượng Phyung cất giấu 1 gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.

4 đối tượng bị bắt về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Ảnh: Hưng Nguyễn

Khoảng 20 phút sau, cũng tại khu vực thôn Tân An, Công an xã Ia Hrung tiếp tục phát hiện đối tượng Y Phú (SN 2009, trú tại thôn Tươh Ktu, xã Đak Đoa) và Rơ Châm Tĩn (SN 1999, trú tại làng Kênh, xã Chư Păh) mang theo 1 gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.

Tại cơ quan Công an, 4 đối tượng khai nhận đã mua ma túy đá từ các đối tượng chưa rõ danh tính về sử dụng, bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.