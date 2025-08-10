Danh mục
Công an phường Quy Nhơn làm rõ 2 vụ trộm xe máy

NGUYỄN GIANG
(GLO)- Ngày 10-8, Công an phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) cho biết đã điều tra, làm rõ đối tượng thực hiện 2 vụ trộm xe máy xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, thủ phạm là Ngô Vương Tiểu L. (SN 2011, trú tại phường Quy Nhơn Nam), bỏ học từ sớm, sống lang thang.

img-7725-2.jpg
Ngô Vương Tiểu L. và tang vật tại Cơ quan Công an. Ảnh: ĐVCC

Theo Công an phường Quy Nhơn, ngày 29-7, L. đã đột nhập vào bãi giữ xe của 1 chung cư trên địa bàn phường Quy Nhơn lấy trộm xe máy BKS 77L1-921.00 của anh Phạm Minh T. (SN 1995, trú tại phường Quy Nhơn) đem về nhà cất giấu.

Qua điều tra, Công an phường Quy Nhơn xác định, ngày 15-6, Ngô Vương Tiểu L. còn thực hiện vụ trộm xe máy BKS 77L2-009.81 của ông Đào Duy T. (SN 1960, ở phường Quy Nhơn). Sau khi trộm cắp, L. mang xe về nhà tìm mối tiêu thụ nhưng chưa được thì bị phát hiện.

Công an phường Quy Nhơn cũng đã thu hồi 2 xe máy mà đối tượng L. trộm cắp và đang tiếp tục điều tra, xử lý.

