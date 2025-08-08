Gia Lai: Bắt đối tượng trộm xe máy sau khi chơi game

(GLO)- Sáng 8-8, Công an phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa nhanh chóng khám phá 1 vụ trộm xe máy xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 15 giờ 15 phút ngày 7-8, chị N.T.H. (SN 1973, trú tại xã Biển Hồ) đến Công an phường Thống Nhất trình báo về việc con trai của chị khi để xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirius trước 1 quán internet trên đường Tôn Đức Thắng (phường Thống Nhất) đã bị kẻ gian lấy mất.

Đối tượng Dương cùng chiếc xe máy đã trộm của bạn. Ảnh: ĐVCC

Nhận được tin báo, Công an phường Thống Nhất đã cử lực lượng đến hiện trường thu thập thông tin để truy bắt đối tượng. Qua đó, nổi lên đối tượng Nguyễn Trần Thái Dương (SN 2006, trú tại thôn 8, xã Biển Hồ) có biểu hiện nghi vấn.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Công an phường Thống Nhất đã bắt giữ đối tượng Dương. Tại cơ quan Công an, Dương khai nhận chơi cùng quán internet với con trai của chị H. Sau khi ra về, Dương dắt trộm chiếc xe máy trên mang đi bán cho 1 tiệm phế liệu tại xã Biển Hồ lấy tiền tiêu xài.

Công an phường Thống Nhất đã thu hồi chiếc xe máy, củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.