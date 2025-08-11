Bị khởi tố vì vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố đối tượng Bùi Bá Sáng (SN 1982, ở thôn 10, xã Ia Krái) về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Trước đó, ngày 6-8, tại làng Jăng Blo, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) phối hợp với Công an xã Ia Krái phát hiện đối tượng Sáng đang điều khiển xe máy vận chuyển một túi xách màu đen buộc phía sau yên xe nên tiến hành kiểm tra. Qua đó, phát hiện bên trong có 1 cá thể động vật còn sống nghi là tê tê Java, nặng 7,5 kg.

Đối tượng Bùi Bá Sáng cùng tang vật. Ảnh: ĐVCC

Khám xét tại nhà Sáng, cơ quan chức năng còn thu giữ một cá thể động vật còn sống là rắn hổ mang chúa, nặng 1 kg. Cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản bắt quả tang, thu giữ toàn bộ tang vật và phương tiện liên quan.

Ngày 8-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trưng cầu Viện Sinh học thuộc Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam giám định về danh mục, tên loài của cá thể tê tê và rắn nêu trên. Kết quả, 2 cá thể đều có tên trong Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm.