Gia Lai: Nhân viên ngân hàng chung tay ngăn chặn tội phạm lừa đảo

(GLO)- Nhờ sự cảnh giác, nhạy bén trong nghiệp vụ và phối hợp kịp thời với lực lượng Công an, cán bộ, nhân viên các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn hơn chục trường hợp khách hàng chuyển tiền cho tội phạm lừa đảo.

Cảnh giác, ngăn chặn kịp thời

Chiều 31-7, chị N.N.T. (SN 2001, trú tại phường Hoài Nhơn Nam) đến Phòng Giao dịch Bồng Sơn - Vietcombank Chi nhánh Bình Định để nộp 40 triệu đồng vào tài khoản.

Qua tiếp xúc, anh Ngô Trọng Điểm-Phó Trưởng Phòng Giao dịch Bồng Sơn-nhận thấy chị T. có biểu hiện lo lắng, nôn nóng nhưng không rõ nguyên nhân. Nhận định chị T. có thể là nạn nhân của đối tượng lừa đảo, anh Điểm lập tức xin ý kiến lãnh đạo và thông báo ngay cho Công an phường Bồng Sơn phối hợp làm rõ sự việc nhằm bảo vệ khách hàng.

Anh Ngô Trọng Điểm-Phó Trưởng Phòng Giao dịch Bồng Sơn - Vietcombank Chi nhánh Bình Định trao lại 40 triệu đồng tiền mặt cho chị N.N.T. Ảnh: ĐVCC

Ngay khi nhận được tin báo, Công an phường nhanh chóng liên lạc, thuyết phục chị T. quay trở lại ngân hàng để làm sáng tỏ nghi vấn.

Chị T. cho biết, do đang có nhu cầu tìm việc làm nên sáng cùng ngày, chị tìm hiểu một số tài khoản mạng xã hội đăng tin tuyển dụng. Sau khi liên hệ với một trang Facebook, chị được hướng dẫn tải ứng dụng có tên giống một doanh nghiệp kinh doanh xổ số. Công việc rất đơn giản: nộp tiền vào ứng dụng để làm nhiệm vụ, chạy doanh số và nhận hoa hồng.

Do tài khoản không có tiền, chiều cùng ngày, chị T. mang tiền mặt đến ngân hàng để nộp, rồi chuyển khoản đến ứng dụng vừa cài đặt. Trong lúc chị đang nộp tiền, “nhà tuyển dụng” liên tục hối thúc, gây áp lực tâm lý. Lúc này, đại diện ngân hàng và Công an phường đã phân tích để chị hiểu đây là chiêu trò lừa đảo công nghệ cao. Nhận thức được vấn đề, chị T. đồng ý hủy giao dịch và nhận lại toàn bộ 40 triệu đồng tiền mặt từ ngân hàng.

Trước đó, vào cuối tháng 5-2025, anh Mai Xuân Thịnh-nhân viên Phòng Giao dịch Đề Gi - Agribank Chi nhánh Bình Định cũng đã kịp thời ngăn chặn một người chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo. Theo đó, sáng 28-5, bà N.T.T. (SN 1958, ở xã Cát Tài, huyện Phù Cát, nay là xã Đề Gi) đến ngân hàng nộp hơn 4,6 triệu đồng vào tài khoản người khác với nội dung “Phí ủy quyền thu hồi tiền bị lừa đảo”. Anh Thịnh lập tức phát hiện dấu hiệu bất thường và ngăn chặn.

“Trước đây, tôi đã chuyển hơn 100 triệu đồng cho bọn lừa đảo. Sau này thấy có dịch vụ hỗ trợ thu hồi tiền bị lừa, tôi tin là thật nên làm theo. Đến lúc nghe nhân viên ngân hàng giải thích, tôi mới biết bị lừa, không chuyển tiền nữa và từ đó cảnh giác hơn”-bà T. chia sẻ.

Anh Mai Xuân Thịnh-Nhân viên Phòng Giao dịch Đề Gi - Agribank Chi nhánh Bình Định được Công an tỉnh tuyên dương. Ảnh: ĐVCC

Đây chỉ là 2 trong hơn chục vụ việc chuyển tiền cho kẻ lừa đảo được giao dịch viên các ngân hàng trên địa bàn tỉnh kịp thời ngăn chặn trong 2 năm gần đây. Riêng cán bộ, nhân viên Agribank-Chi nhánh Bình Định đã phát hiện, ngăn chặn 8 trường hợp.

Chung tay phòng ngừa

Thời gian qua, lực lượng Công an toàn tỉnh chú trọng tuyên truyền, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua giao dịch trực tuyến cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp, trong đó có các ngân hàng. Không chỉ các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh mà lực lượng Công an cấp xã cũng triển khai nội dung này đến từng phòng giao dịch ngân hàng trên địa bàn.

Ngành ngân hàng cũng thực hiện nhiều biện pháp phòng-chống tội phạm lừa đảo. Điển hình như từ ngày 1-7-2024, khách hàng cá nhân khi giao dịch trên 10 triệu đồng hoặc tổng giao dịch trong ngày vượt 20 triệu đồng phải xác thực sinh trắc học.

Nhân viên Vietcombank Chi nhánh Bình Định tư vấn khách hàng thực hiện giao dịch. Ảnh: N.C

Đại diện Agribank Chi nhánh Bình Định cho biết, đơn vị xác định công tác bảo đảm an toàn tài sản khách hàng và phòng-chống tội phạm công nghệ cao là nhiệm vụ ưu tiên. Do đó, ngân hàng thường xuyên cảnh báo để nâng cao nhận thức khách hàng, đặc biệt là ở khu vực nông thôn; đồng thời, đề cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, giao dịch viên trong quá trình phục vụ.

Trước khi thực hiện giao dịch, giao dịch viên luôn nhắc khách kiểm tra kỹ thông tin; quan sát biểu hiện của người chuyển tiền để kịp thời tư vấn, hỗ trợ. Ngân hàng cũng khuyến khích khách hàng thông tin cho gia đình, người thân và cộng đồng để nhận diện, phòng tránh thủ đoạn lừa đảo.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an và các ngân hàng đã ký kết, thực hiện quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự. Đại diện Vietcombank Chi nhánh Bình Định cho hay: Các đơn vị, phòng giao dịch ở xã, phường thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp với Công an địa phương. Khi có vụ việc phát sinh, cán bộ, chiến sĩ và nhân viên hai bên chủ động ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Đại tá Nguyễn Chí Linh-Phó Giám đốc Công an tỉnh-nhận định: Tinh thần trách nhiệm và ý thức bảo vệ khách hàng của các giao dịch viên ngân hàng đã góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh, ngăn chặn tội phạm công nghệ cao và lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua giao dịch trực tuyến. Nhờ vậy, thiệt hại được giảm thiểu, đồng thời lan tỏa tinh thần cảnh giác trong cộng đồng.