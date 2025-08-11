Đề nghị hủy 2 bản án vụ “giang hồ” Tý Cưng nổ súng giết người

(GLO)- Ngày 11-8, theo nguồn tin của phóng viên, Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao kháng nghị tái thẩm theo hướng hủy 2 bản án của Tòa án nhân dân (TAND) 2 cấp vụ “giang hồ” Tý Cưng giết người.

Tý Cưng tên thật Tiêu Duy Dũng (SN 1983, trú tại phường Diên Hồng) là đối tượng cộm cán tại Gia Lai, từng có tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” khi dùng dao đâm chết 1 người vào năm 2009.

Khu vực nơi Dũng nổ súng giết anh T. vào năm 2019. Ảnh: Minh Tân

Rạng sáng 2-7-2019, trong một vụ hỗn chiến tại TP. Pleiku (cũ), Dũng đã dùng súng bắn anh T.M.T. (SN 1997, trú tại phường Yên Đỗ, TP. Pleiku) khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Dũng bỏ trốn nhưng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh truy bắt và khởi tố.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, nghi ngờ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi của Dũng ở thời điểm trước, trong và sau khi thực hiện tội phạm nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định trưng cầu Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa giám định. Qua đó, xác định đối tượng bị bệnh rối loạn sự thích ứng với phản ứng hỗn hợp lo âu trầm cảm; rối loạn nhân cách cảm xúc không ổn định.

Căn cứ theo kết quả giám định pháp y tâm thần số 231/KL-VPYTW ngày 15-5-2020 của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã ký quyết định đưa bị can đi chữa bệnh bắt buộc từ tháng 6-2020 đến tháng 4-2024.

Đến cuối tháng 3-2025, TAND tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Dũng 14 năm tù về tội “Giết người” và 2 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hợp hình phạt là 16 năm tù.

Tuy nhiên, đến tháng 6-2025, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã đưa ra xét xử phúc thẩm và có bản án tuyên phạt Dũng 12 năm 6 tháng tù về tội “Giết người” và 1 năm 6 tháng tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hợp hình phạt giảm 2 năm so với bản án sơ thẩm.

Bị cáo Tiêu Duy Dũng được giảm 2 năm tù tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Facebook

Sau phiên tòa phúc thẩm, Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng đã có kiến nghị TAND 2 cấp xét xử bị cáo theo khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự là áp dụng chưa đúng khung hình phạt.

Cụ thể, bị cáo dùng súng bắn chết 1 người, 1 người bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể 20%. Mặc dù hậu quả chết người đã bị xử lý về tội “Giết người”, tuy nhiên, đó cũng là hậu quả của hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Do đó, đối với tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” bị cáo phải bị xét xử theo điểm c khoản 2 Điều 304 Bộ luật Hình sự với tình tiết định khung tăng nặng “Làm chết người” mới đúng quy định của pháp luật.

Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng cũng chỉ rõ Liên ngành tư pháp Viện Kiểm sát nhân dân-TAND tỉnh Gia Lai có thể tham khảo một số bản án đăng trên cổng thông tin điện tử có tình tiết tương tự.

Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng nhấn mạnh: Do bản án sơ thẩm và phúc thẩm có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật và bản kết luận giám định pháp y tâm thần số 231/KL-VPYTW ngày 15-5-2020 của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa là sai sự thật nên đề nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân tối cao kháng nghị tái thẩm theo hướng hủy bản án phúc thẩm của TAND cấp cao tại Đà Nẵng và sơ thẩm của TAND tỉnh để điều tra lại theo đúng quy định của pháp luật.

Trong một diễn biến khác, tháng 6-2024, Bộ Công an đã bắt nhiều cán bộ quản lý, bác sĩ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa vì đã lợi dụng chính sách miễn, giảm trách nhiệm hình sự với những người có bệnh tâm thần.

Từ đó, nhiều kẻ phạm tội đã móc nối, câu kết với một số lãnh đạo, bác sĩ, giám định viên của Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa để làm hồ sơ bệnh án tâm thần ở mức "bị hạn chế hoặc mất khả năng nhận thức, điều khiển hành vi” với mục đích để giảm nhẹ hình phạt hoặc không phải chấp hành án phạt tù.

Liên quan đến vụ án này, theo nguồn tin của phóng viên, Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) đã cử tổ công tác đến Gia Lai làm việc với Tiêu Duy Dũng để làm rõ bản kết luận giám định tâm thần với đối tượng; đồng thời, điều tra mở rộng xử lý các đối tượng có liên quan.