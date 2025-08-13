Danh mục
Gia Lai quyết liệt ngăn chặn thịt heo bẩn tuồn ra thị trường

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Chỉ trong 3 ngày (từ ngày 5 đến 7-8), lực lượng Quản lý thị trường, Cảnh sát kinh tế và các đơn vị chức năng của tỉnh Gia Lai đã phối hợp xử lý 4 trường hợp vi phạm, kịp thời tiêu hủy tổng cộng hơn 108 tấn heo nhiễm bệnh, thịt heo không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả

Ngày 1-8-2025, UBND tỉnh Gia Lai thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Ngay sau khi Ban Chỉ đạo đi vào hoạt động, lực lượng liên ngành, trong đó nòng cốt là Quản lý thị trường và Công an các đơn vị đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đấu tranh, ngăn chặn các vi phạm trong kinh doanh hàng hóa.

Ngày 5-8, các đơn vị liên ngành gồm Đội 4 (Phòng Cảnh sát kinh tế), Đội Quản lý thị trường số 4 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) và Công an phường An Nhơn Nam phối hợp kiểm tra 2 địa điểm kinh doanh ở tổ dân phố Tân Hòa (phường An Nhơn Nam). Tại đây đã phát hiện hơn 4 tấn thịt heo bốc mùi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Lực lượng Quản lý thị trường và Cảnh sát Kinh tế kiểm tra, phát hiện thịt heo không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại Công ty TNHH kinh doanh thực phẩm Q.V. (ở phường An Nhơn Nam) vào ngày 5-8. Ảnh: Nguyễn Chơn

Hai cá nhân, tổ chức vi phạm là hộ bà Nguyễn Thị T. (SN 1980) và Công ty TNHH kinh doanh thực phẩm Q.V. do ông Nguyễn Thái Q. (SN 1972) làm người đại diện.

Theo ông Nguyễn Vũ Bi, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4, hoạt động kiểm tra 2 cơ sở được triển khai sau khi lực lượng Công an và Quản lý thị trường cùng nhau nắm tình hình địa bàn và thẩm tra, xác minh nguồn tin báo.

Tổ liên ngành kiểm đếm, buộc tiêu hủy hơn 4 tấn thịt và mỡ heo bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại hai địa điểm ở phường An Nhơn Nam. Ảnh: Nguyễn Chơn

Tại thời điểm khiểm tra, bà T. thừa nhận mua thịt heo (đa phần là thịt mỡ) từ các chợ, cơ sở giết mổ, sau đó phân loại, bảo quản trong tủ đông để cung ứng cho các cơ sở chế biến thực phẩm, sản xuất tóp mỡ.

Trong khi đó, ông Q. cũng mua gom thịt và mỡ heo từ các nguồn trôi nổi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ để bán lại kiếm lời. Ngoài ra, doanh nghiệp này cũng thừa nhận lỗi vi phạm không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Sau vụ việc trên, công tác phối hợp giữa 2 lực lượng trong xử lý vi phạm về kinh doanh hàng hóa động vật càng được tăng cường, đặc biệt là trong bối cảnh dịch tả heo châu Phi bùng phát.

220 con heo nhiễm dịch tả châu Phi phát hiện tại phường An Nhơn vào sáng 7-8 đã được tiêu hủy ngay trong ngày. Ảnh: Nguyễn Chơn

Chỉ trong ngày 7-8, lực lượng liên ngành đã phát hiện 2 vụ vi phạm ở phường An Nhơn và xã Hoài Ân.

Vào sáng 7-8, Công an phường An Nhơn, Đội Quản lý thị trường số 4, Trạm Chăn nuôi và Thú y Khu vực 3 phối hợp kiểm tra, phát hiện tại nhà bà Nguyễn Thị H. (SN 1983, ở tổ dân phố Thuận Đức, phường An Nhơn) có 220 con heo chứa trong xe tải, với tổng khối lượng khoảng 4,2 tấn. Trong đó, một số con có dấu hiệu nghi nhiễm bệnh, một số con đã chết. Kết quả test nhanh cho thấy số heo trên bị nhiễm dịch tả châu Phi.

Tiến hành làm việc khẩn trương, tổ công tác nhanh chóng buộc bà H. hợp tác làm rõ vụ việc, đồng thời thừa nhận hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Nhờ đó, nhanh chóng tiêu hủy toàn bộ số heo nói trên, tránh lây lan dịch bệnh và ảnh hưởng đến môi trường.

Quyết liệt đấu tranh

Trong 4 vụ vi phạm nói trên, trường hợp của hộ kinh doanh Lê Văn H. (ở thôn Gia Chiểu 1, xã Hoài Ân) được xem là nghiêm trọng nhất khi tổng khối lượng tang vật vi phạm lên đến hơn 100 tấn, gồm heo sữa và heo để quay. Ngoài ra, quá trình kiểm tra, làm việc ban đầu tại cơ sở này cũng gặp nhiều khó khăn.

Tổ liên ngành kiểm tra, làm việc tại cơ sở giết mổ heo của hộ kinh doanh Lê Văn H. (thôn Gia Chiểu 1, xã Hoài Ân) vào khuya 7-8. Ảnh: Nguyễn Chơn

Theo lực lượng liên ngành, việc kiểm tra địa điểm này được thực hiện sau quá trình theo dõi, trinh sát địa bàn, nắm tình hình trong thời gian khá dài. Các bằng chứng, thông tin thu thập cũng đã được lực lượng Công an và Quản lý thị trường xem xét, đánh giá kỹ lưỡng.

Chiều 7-8, tổ công tác gồm Đội Quản lý thị trường số 1, Đội 4 (Phòng Cảnh sát Kinh tế), Công an xã Hoài Ân, Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực 1 đã tiến hành kiểm tra cơ sở của hộ ông H.

Tổng khối lượng heo sữa và heo để quay phát hiện trong 4 kho lạnh lên đến hơn 100 tấn. Ảnh: Nguyễn Chơn

Thời điểm này, chủ cơ sở đi vắng, các nhân viên đang làm việc tại đây từ chối mở cửa cho tổ công tác vào làm việc. Khi đó, lực lượng Công an đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, buộc cơ sở thực hiện yêu cầu của tổ liên ngành. Phải đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, tổ công tác mới vào được bên trong để kiểm tra cơ sở.

Trong nhiều giờ làm việc sau đó, đại diện cơ sở mặc dù không thể chứng minh được nguồn gốc của hơn 100 tấn heo đang bảo quản tại 4 kho lạnh nhưng cũng liên tục phủ nhận hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tuy nhiên, từ những kết quả thu thập được cộng với việc nhiều sản phẩm đã có dấu hiệu chuyển màu, bốc mùi hôi, chủ cơ sở cuối cùng phải thừa nhận hành vi thu gom heo từ các nơi về xử lý, bảo quản chờ sau khi hết dịch bán dần ra thị trường.

Ông Lê Hồng Hà-Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai (thứ 2 từ trái qua) đã 3 lần thưởng nóng cho các Đội Quản lý thị trường số 1, số 4 và Đội 4 thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh: Nguyễn Chơn

Trung tá Phan Đình Chẩn-Đội trưởng Đội 4 (Phòng Cảnh sát Kinh tế) chia sẻ: Việc phối hợp giữa các đơn vị được thực hiện chặt chẽ, từ việc trinh sát, nắm tình hình địa bàn cho đến kiểm tra, xử lý vi phạm. Trong quá trình đó, lực lượng Công an áp dụng biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết đấu tranh, xác minh làm rõ vụ việc, buộc người vi phạm phải thừa nhận hành vi, tích cực hợp tác trong quá trình xử lý, tiêu hủy tang vật. Qua đó đảm bảo xử lý đúng người, đúng hành vi, ngăn chặn sản phẩm không rõ nguồn gốc, độc hại tuồn ra thị trường.

Trong khi đó, ông Lê Hồng Hà-Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh thì khẳng định: Việc xử lý các vụ vi phạm vừa qua nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất lớn từ đông đảo người dân. Thời gian tới, lực lượng liên ngành triển khai đồng bộ các giải pháp để ngăn chặn từ sớm từ xa các vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm. Công tác xử lý vi phạm đảm bảo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” và chủ trương “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực” nhằm tạo sức răn đe, phòng ngừa trong cộng đồng.

