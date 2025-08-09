Gia Lai: Tiêu hủy hơn 100 tấn heo không rõ nguồn gốc, xuất xứ

(GLO)- Ngày 9-8, Cơ quan Quản lý thị trường phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai) cùng các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn tất việc tiêu hủy hơn 100 tấn heo không rõ nguồn gốc được phát hiện tại cơ sở giết, mổ của hộ kinh doanh Lê Văn H. (ở khu phố Gia Chiểu 1, xã Hoài Ân).

Trước đó, vào chiều 7-8, tổ công tác gồm Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) phối hợp Đội 4 Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai), Công an xã Hoài Ân, Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực 1 tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông H. Qua đó phát hiện cơ sở đang giết mổ, đóng gói sản phẩm heo sữa.

Tại cơ sở lúc này có 4 kho đông lạnh đang bảo quản lượng lớn các sản phẩm heo để quay và heo sữa.

Các sản phẩm phát hiện tại kho đông lạnh của hộ kinh doanh Lê Văn H. Ảnh: Nguyễn Chơn

Theo lực lượng chức năng, trong quá trình làm việc, hộ kinh doanh cho biết đã mua heo từ các nguồn trôi nổi trên thị trường về giết mổ, sơ chế, bảo quản tại 4 kho đông lạnh để qua dịch bán ra tại nhiều thị trường như TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng… Chủ cơ sở không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ toàn bộ số hàng nói trên.

Tổ công tác tiến hành phân loại, kiểm đếm sản phẩm và xác định số lượng heo đông lạnh nói trên có tổng khối lượng hơn 100 tấn, giá trị hơn 18,3 tỷ đồng, tính theo giá niêm yết của hộ kinh doanh. Tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ tang vật.

Lực lượng chức năng kiểm tra kho đông lạnh. Ảnh: Nguyễn Chơn

Trưa 8-8, nhận thấy số tang vật nói trên chuyển màu, bốc mùi, lực lượng chức năng đã thống nhất tiến hành tiêu hủy để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh. Công tác tiêu hủy hơn 100 tấn heo nói trên được hoàn tất vào sáng 9-8.

Tổ công tác kiểm tra sản phẩm đã được đóng gói, cấp đông. Ảnh: Nguyễn Chơn

Cơ quan Quản lý thị trường cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh nói trên.