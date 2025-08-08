Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Xử phạt 2 lái xe vận chuyển heo nhiễm dịch tả heo châu Phi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRỌNG LỢI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường) ngày 7-8 xác nhận: UBND phường Quy Nhơn Tây và UBND Hoài Nhơn Bắc đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 2 tài xế điều khiển phương tiện chở heo nhiễm dịch tả heo châu Phi khi lưu thông qua địa bàn tỉnh.

Trường hợp đầu tiên là ông N.N.K. (ở thôn Đức Long, xã Hoài Ân) bị UBND phường Hoài Nhơn Bắc xử phạt 7 triệu đồng về hành vi vi phạm quy định chung về Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh.

Trước đó, ngày 21-7, ông K. đã sử dụng ô tô tải vận chuyển 14 con heo không có giấy chứng nhận kiểm dịch từ Thạch Trụ (tỉnh Quảng Ngãi) về tiêu thụ tại tỉnh Gia Lai. Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy heo trên xe dương tính với vi rút dịch tả heo châu Phi.

0059e85b941e1c40450f.jpg
Phương tiện do ông B.V.M điều khiển chở 54 con heo nhiễm dịch tả heo châu Phi bị lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai kiểm tra, xử lý. Ảnh: ĐVCC

Trường hợp thứ hai là ông B.V.M. (trú tỉnh Thanh Hóa) cũng bị xử phạt về hành vi tương tự. Ngày 22-7, ông M. sử dụng xe tải vận chuyển 54 con heo nghi nhiễm bệnh từ một xã ở phía Tây tỉnh Gia Lai để đưa vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy số heo này dương tính với vi rút dịch tả heo châu Phi.

Ông Huỳnh Ngọc Diệp-Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y-cho biết: Toàn bộ 68 con heo nhiễm bệnh với tổng trọng lượng khoảng 9.300 kg trên 2 xe vận chuyển đã bị tiêu hủy theo quy định. Chi cục sau đó đã chuyển hồ sơ vụ việc, đề nghị UBND phường Hoài Nhơn Bắc và UBND phường Quy Nhơn Tây ra quyết định xử phạt hành chính theo quy định. Toàn bộ chi phí tiêu hủy do chủ số heo chịu trách nhiệm thanh toán.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Gia Lai: Phát hiện hơn 200 con heo nhiễm dịch tả châu Phi

Gia Lai: Phát hiện hơn 200 con heo nhiễm dịch tả châu Phi

(GLO)- Sáng 7-8, Đội Quản lý thị trường số 4 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an phường An Nhơn và các đơn vị kiểm tra, phát hiện tại nhà một hộ dân trên địa bàn phường An Nhơn có 220 con heo nhiễm dịch tả châu Phi.

Có thể bạn quan tâm

Mang thiết bị lên biên giới để cấp định danh điện tử mức 2 cho người dân

Mang thiết bị lên biên giới để cấp định danh điện tử mức 2 cho người dân

Tin tức

(GLO)- Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân xã vùng biên Ia Chia (tỉnh Gia Lai) kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) đã đưa trang thiết bị đến tận địa phương, phối hợp với Công an xã triển khai tiếp nhận hồ sơ.

null