Xử phạt 2 lái xe vận chuyển heo nhiễm dịch tả heo châu Phi

(GLO)- Tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường) ngày 7-8 xác nhận: UBND phường Quy Nhơn Tây và UBND Hoài Nhơn Bắc đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 2 tài xế điều khiển phương tiện chở heo nhiễm dịch tả heo châu Phi khi lưu thông qua địa bàn tỉnh.

Trường hợp đầu tiên là ông N.N.K. (ở thôn Đức Long, xã Hoài Ân) bị UBND phường Hoài Nhơn Bắc xử phạt 7 triệu đồng về hành vi vi phạm quy định chung về Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh.

Trước đó, ngày 21-7, ông K. đã sử dụng ô tô tải vận chuyển 14 con heo không có giấy chứng nhận kiểm dịch từ Thạch Trụ (tỉnh Quảng Ngãi) về tiêu thụ tại tỉnh Gia Lai. Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy heo trên xe dương tính với vi rút dịch tả heo châu Phi.

Phương tiện do ông B.V.M điều khiển chở 54 con heo nhiễm dịch tả heo châu Phi bị lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai kiểm tra, xử lý. Ảnh: ĐVCC

Trường hợp thứ hai là ông B.V.M. (trú tỉnh Thanh Hóa) cũng bị xử phạt về hành vi tương tự. Ngày 22-7, ông M. sử dụng xe tải vận chuyển 54 con heo nghi nhiễm bệnh từ một xã ở phía Tây tỉnh Gia Lai để đưa vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy số heo này dương tính với vi rút dịch tả heo châu Phi.

Ông Huỳnh Ngọc Diệp-Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y-cho biết: Toàn bộ 68 con heo nhiễm bệnh với tổng trọng lượng khoảng 9.300 kg trên 2 xe vận chuyển đã bị tiêu hủy theo quy định. Chi cục sau đó đã chuyển hồ sơ vụ việc, đề nghị UBND phường Hoài Nhơn Bắc và UBND phường Quy Nhơn Tây ra quyết định xử phạt hành chính theo quy định. Toàn bộ chi phí tiêu hủy do chủ số heo chịu trách nhiệm thanh toán.