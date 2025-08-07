Danh mục
Gia Lai: Phát hiện hơn 200 con heo nhiễm dịch tả châu Phi

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Sáng 7-8, Đội Quản lý thị trường số 4 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an phường An Nhơn và các đơn vị kiểm tra, phát hiện tại nhà một hộ dân trên địa bàn phường An Nhơn có 220 con heo nhiễm dịch tả châu Phi.

Cụ thể, vào khoảng 8 giờ ngày 7-8, Đội Quản lý thị trường số 4 phối hợp với Công an phường An Nhơn, các phòng chuyên môn UBND phường An Nhơn cùng Trạm Chăn nuôi và Thú y Khu vực 3 (tỉnh Gia Lai) tiến hành kiểm tra tại nhà bà Nguyễn Thị H. (SN 1983, ở tổ dân phố Thuận Đức, phường An Nhơn).

Thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe tải mang BKS 50H-208.56 có khoảng 220 con heo, tổng khối lượng khoảng 4,2 tấn. Trong đó, một số con có dấu hiệu nghi bị nhiễm bệnh, một số con đã chết.

1-8162.jpg
Xe tải chở hàng trăm con heo nhiễm bệnh đậu cạnh nhà bà T. Ảnh: Nguyễn Chơn

Tổ công tác yêu cầu bà H. xuất trình các loại giấy tờ có liên quan đến hoạt động kinh doanh, các loại hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số lượng heo nói trên nhưng bà H. không cung cấp được.

Theo bà H. trình bày, số heo trên là hàng trôi nổi, được bà mua từ nhiều nơi với mục đích bán lại kiếm lời.

3-1695.jpg
Trong số heo bị phát hiện, có nhiều con đã chết. Ảnh: Nguyễn Chơn

Cơ quan quản lý thị trường đã phối hợp lực lượng thú y lấy mẫu máu số heo nói trên để test nhanh, kết quả dương tính với dịch tả heo châu Phi.

Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, tiến hành làm việc với những người có liên quan, củng cố hồ sơ để xử lý vi phạm hành chính và chuẩn bị các điều kiện để tiêu hủy toàn bộ số heo nói trên theo quy định.

Các đơn vị phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm, ngăn chặn kịp thời hành vi đưa heo nhiễm bệnh ra tiêu thụ trên thị trường. Clip: Nguyễn Chơn

Chiều 7-8, ông Lê Hồng Hà - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai, cho biết đã thưởng nóng, động viên tinh thần cán bộ các cơ quan, đơn vị tham gia xử lý vụ việc trên.

Theo ông Hà, cơ quan Quản lý thị trường sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, đơn vị chức năng tăng cường công tác kiểm tra, nắm tình hình nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vi phạm liên quan đến mua bán, kinh doanh sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm, có nguồn gốc nhiễm bệnh hoặc không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Qua đó, tránh tình trạng đưa các sản phẩm không đảm bảo an toàn ra thị trường, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

null