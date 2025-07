Toàn tỉnh Gia Lai xảy ra 5 ổ dịch tả heo Châu Phi

Trong đó, có khu vực Háo Đức (phường An Nhơn Đông), thôn Tư Cung (xã Tuy Phước Đông), thôn An Điền Bắc (xã Cửu An), thôn Đức Hưng (xã Ia Nan) và thôn Cảnh An 2 (xã Tuy Phước Tây).

Các ổ dịch xảy ra đều được cập nhật, báo cáo kịp thời và đầy đủ trên Hệ thống thông tin dịch bệnh động vật Việt Nam (Vahis.vn). Tổng số heo mắc bệnh, xử lý tiêu hủy là 301 con với khối lượng 23.746 kg; trong đó có 290 con heo thịt và heo sữa, 11 con heo giống.

202 con heo thịt nhiễm dịch tả heo châu Phi tại phường An Nhơn Đông được tiêu hủy vào đầu tháng 7-2025. Ảnh: T.Lợi

Nhằm kiểm soát và ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh, hiện nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục giám sát tình hình dịch tả heo Châu Phi tại 5 thôn thuộc 5 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Song song với đó, Sở đã cấp phát 2.340 lít thuốc sát trùng cho 18 xã, phường và thành lập 4 chốt kiểm soát dịch bệnh động vật liên ngành tạm thời, góp phần tăng cường công tác phòng, chống dịch tại các khu vực trọng điểm.

Cùng với các biện pháp trên, Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cũng tích cực hướng dẫn, vận động người chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; đồng thời, đôn đốc triển khai kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm. Trong đó, đặc biệt chú trọng tiêm phòng các loại bệnh nguy hiểm như tụ huyết trùng cho trâu, bò; bệnh tai xanh, lở mồm long móng, dịch tả heo cổ điển cho đàn heo; dịch tả cho đàn vịt...

Ngoài ra, Sở còn chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người chăn nuôi nâng cao ý thức và tự giác thực hiện tiêm phòng định kỳ, góp phần chủ động phòng ngừa và từng bước kiểm soát hiệu quả các loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi.