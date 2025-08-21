Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự - Sự kiện

Thời sự trong nước

Thời sự trong nước Thời sự quốc tế

Thủ tướng: Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự dịp lễ Quốc khánh 2-9

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
G.B (Tổng hợp)

(GLO)- Ngày 21-8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 139/CĐ-TTg yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự dịp lễ Quốc khánh 2-9.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay kéo dài 4 ngày, trên cả nước đồng loạt diễn ra nhiều sự kiện quan trọng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2025) với sự tham gia của đông đảo các lực lượng, đoàn khách quốc tế. Các thế lực thù địch có thể triệt để lợi dụng những sự kiện này để chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc ta.

quockhanh.jpg
Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự dịp lễ Quốc khánh 2-9. Ảnh nguồn VGP

Bên cạnh đó, nhu cầu đi lại, thăm thân, du lịch, tham dự các hoạt động kỷ niệm, diễu binh, diễu hành của người dân… tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, mất an toàn giao thông, an toàn cháy, nổ…

Để phục vụ Nhân dân nghỉ lễ Quốc khánh và tham dự các sự kiện của đất nước vui tươi, an toàn, lành mạnh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bộ trưởng các bộ, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả, thực chất các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, trọng tâm là Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 16-6-2022 ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 15-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22-6-2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3-1-2023 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới…

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa và có phương án ứng phó, giải quyết các tình huống phức tạp phát sinh, không để bị động, đột xuất, bất ngờ; tổ chức lực lượng, phương tiện trực, ứng trực thường xuyên, nhất là ở cấp cơ sở, bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện quan trọng của đất nước, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, hoạt động vui chơi, đi lại, sức khỏe, tài sản của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn, lĩnh vực quản lý.

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu lãnh đạo Đảng, Nhà nước giải quyết các tình huống phức tạp. Triển khai đồng bộ lực lượng, phương tiện, biện pháp bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, lợi ích quốc gia, dân tộc. Tăng cường quản lý các hướng, tuyến, địa bàn và đối tượng trọng điểm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa các hoạt động khủng bố, phá hoại. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; sẵn sàng phương án ứng phó với các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự.

Cùng đó, yêu cầu tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, truy quét mạnh các tệ nạn xã hội thường xảy ra vào dịp lễ hội, tại địa điểm tập trung đông người, như: đánh bạc, trộm cắp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản, sử dụng trái phép chất ma túy, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng… bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, chấn chỉnh việc chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy, nhất là tại các cơ sở, công trình có nguy cơ cháy, nổ khi tập trung đông người du lịch, dự các hoạt động kỷ niệm và tại các khu chung cư, nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, cơ sở cho thuê trọ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh… Bố trí lực lượng, phương tiện kịp thời tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ các sự cố cháy, nổ, hạn chế tối đa thiệt hại về người, tài sản. Tổ chức phân luồng giao thông hợp lý, từ sớm, từ xa, nhất là tại các địa điểm tập trung đông người, nơi diễn ra các sự kiện, cửa ngõ ra, vào thành phố lớn…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Quốc phòng phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Bộ Công an và các cơ quan liên quan nắm chắc tình hình, kịp thời ứng phó với các tình huống ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, đường mòn, lối mở, khu vực rừng núi, sông ngòi, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép.

Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kỹ năng, kiến thức, pháp luật bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, trật tự an toàn xã hội; phối hợp với Bộ Công an chủ động phát hiện, ngăn chặn các thông tin xấu, độc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân trên không gian mạng.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra tình hình phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn; tăng cường tuyên truyền kiến thức, kỹ năng, kết hợp kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm an toàn cháy, nổ, kiên quyết không để xảy ra cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng về người, tài sản; vận động Nhân dân không tham gia các tệ nạn xã hội, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Phù Mỹ

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Phù Mỹ

Thời sự trong nước

(GLO)- Chiều 18-8, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đã đến thăm, tặng 10 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công cách mạng tiêu biểu trên địa bàn xã Phù Mỹ.

Hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Gia Lai tham gia chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước”

Hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Gia Lai tham gia chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước”

Thời sự - Sự kiện

(GLO)- Sáng 16-8, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp với Bộ Công an tổ chức lễ phát động chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước”. Chương trình được tổ chức đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố với 3.321 xã, phường, đặc khu hành chính trên cả nước.

8 kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

8 kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Thời sự - Sự kiện

(GLO)- Sáng 13-8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2025 và định hướng nội dung giai đoạn 2026-2030.

Phường Thống Nhất cần đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc

Phường Thống Nhất cần đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc

Thời sự trong nước

(GLO)- Chiều 12-8, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với phường Thống Nhất về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và định hướng nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Xây dựng phường Quy Nhơn theo hướng văn minh, hiện đại, hạnh phúc

Xây dựng phường Quy Nhơn theo hướng văn minh, hiện đại, hạnh phúc

Thời sự trong nước

(GLO)-Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Quy Nhơn nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh phường Quy Nhơn cần tiếp tục thực hiện khát vọng phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, hạnh phúc. 

null