Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự - Sự kiện

Thời sự trong nước Thời sự quốc tế

Gia Lai sẽ bắn pháo hoa tại 2 quảng trường ở Quy Nhơn và Pleiku vào tối 29-8 và 2-9

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có văn bản thống nhất chủ trương tổ chức bắn pháo hoa nổ vào tối 29-8 và 2-9.

Cụ thể: Ngay sau Lễ khai mạc Lễ hội tinh hoa Đại ngàn-Biển xanh hội tụ, tỉnh sẽ tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) vào lúc 21 giờ 30 ngày 29-8-2025.

chup-anh-phao-hoa-800x450-1671704031655740143071.jpg
Ảnh minh họa

Đồng thời, tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm cao tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) vào lúc 21 giờ 30 ngày 2-9-2025, ngay sau Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, UBND phường Quy Nhơn, Pleiku và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo quy định và đảm bảo an toàn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Phù Mỹ

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Phù Mỹ

Thời sự trong nước

(GLO)- Chiều 18-8, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đã đến thăm, tặng 10 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công cách mạng tiêu biểu trên địa bàn xã Phù Mỹ.

Hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Gia Lai tham gia chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước”

Hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Gia Lai tham gia chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước”

Thời sự - Sự kiện

(GLO)- Sáng 16-8, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp với Bộ Công an tổ chức lễ phát động chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước”. Chương trình được tổ chức đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố với 3.321 xã, phường, đặc khu hành chính trên cả nước.

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

Thời sự quốc tế

(GLO)- Quan hệ Estonia-Nga bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau khi Tallinn lần đầu tiên trong lịch sử trục xuất Tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Nga. NATO lập tức triển khai tiêm kích F-35 tuần tra, trong khi Moscow đưa khí tài áp sát biên giới Baltic, tạo thế đối đầu vừa ngoại giao vừa quân sự.

Rà soát, ban hành quyết định nghỉ việc trước ngày 31.8.2025 đối với CBVC theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP

Rà soát, ban hành quyết định nghỉ việc trước ngày 31.8.2025 đối với CBVC theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP

Thời sự trong nước

(GLO)-Bộ Nội vụ vừa có Công văn số 6383/BNV-TCBC ngày 13/8/2025 gửi các cơ quan Trung ương và địa phương về việc thực hiện Kết luận số 183-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, liên quan đến việc kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

8 kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

8 kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Thời sự - Sự kiện

(GLO)- Sáng 13-8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2025 và định hướng nội dung giai đoạn 2026-2030.

null