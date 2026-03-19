Gia Lai triển khai kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2026

ĐOÀN NGA
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2026 tại các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường. 

Theo kế hoạch, việc kiểm tra nhằm rà soát, đánh giá việc triển khai và thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch và các chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Người dân tới làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai.

Thông qua hoạt động kiểm tra, tỉnh kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để đề xuất giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương; ghi nhận và biểu dương những đơn vị thực hiện tốt, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác cải cách hành chính. Kết quả kiểm tra là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các xã, phường.

Việc kiểm tra được thực hiện theo nguyên tắc đúng quy định, có trọng tâm, trọng điểm; nội dung kiểm tra toàn diện trên các lĩnh vực cải cách hành chính. Quá trình kiểm tra bảo đảm khách quan, đồng thời gắn với việc hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, không gây ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của các đơn vị được kiểm tra.

Theo đó, các đoàn kiểm tra sẽ tập trung đánh giá việc tổ chức triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2026 của tỉnh và của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Nội dung kiểm tra bao gồm: công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước.

Hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai (phường Pleiku).

Trong đó, trọng tâm là việc thực hiện các giải pháp nâng cao các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PCI; công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; việc giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Ngoài kiểm tra định kỳ, tỉnh còn tổ chức kiểm tra chuyên đề về việc vận hành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình một cửa tập trung, tình hình giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị và việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ chỉ đạo kiểm tra đột xuất đối với một số cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện cải cách hành chính và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, các đoàn kiểm tra dự kiến tổ chức kiểm tra từ tháng 5 đến hết tháng 7 năm 2026. Việc kiểm tra được thực hiện theo nhiều hình thức như kiểm tra trực tiếp tại cơ quan, đơn vị; kiểm tra gián tiếp thông qua báo cáo và hồ sơ; đồng thời khuyến khích các cơ quan, đơn vị tổ chức tự kiểm tra theo kế hoạch của tỉnh.

Thành phần đoàn kiểm tra gồm đại diện các cơ quan: Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ và Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh. Ngoài ra, tỉnh cũng mời phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tham gia để đưa tin, tuyên truyền về hoạt động kiểm tra.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm tham mưu thành lập đoàn kiểm tra và chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra và đề xuất UBND tỉnh các giải pháp xử lý đối với những vấn đề phát sinh.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc đối tượng kiểm tra có trách nhiệm chuẩn bị báo cáo, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan; phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra qua kiểm tra và báo cáo kết quả khắc phục theo yêu cầu.

Kinh phí thực hiện kế hoạch kiểm tra được bố trí từ nguồn kinh phí cải cách hành chính năm 2026 của UBND tỉnh giao cho Văn phòng UBND tỉnh.

UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) để xem xét, giải quyết.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo tỉnh dự lễ khai mạc bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh

Lãnh đạo tỉnh dự lễ khai mạc bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Sáng 15-3, các đồng chí trong Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh, lãnh đạo các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và Ban Bầu cử đại biểu HĐND tỉnh tham dự lễ khai mạc bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh.

Trực tiếp: Gần 2,6 triệu cử tri Gia Lai nô nức "trẩy hội" non sông

LIVE Trực tiếp: Gần 2,6 triệu cử tri Gia Lai nô nức "trẩy hội" non sông

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Hôm nay (15-3), cùng với cả nước, gần 2,6 triệu cử tri tỉnh Gia Lai tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có mặt tại các điểm bầu cử đặc biệt để ghi nhận không khí hân hoan, phấn khởi của "ngày hội non sông".

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm trang trại chăn nuôi công nghệ cao và kiểm tra quy hoạch khu di tích Tây Sơn Thượng Đạo

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm trang trại chăn nuôi công nghệ cao và kiểm tra quy hoạch khu di tích Tây Sơn Thượng Đạo

Thời sự

(GLO)- Sáng 11-3, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và làm việc với Công ty cổ phần Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao DHN Gia Lai (xã Ia Le) và Công ty TNHH Chăn nuôi Phú Lộc Phát (xã Ia Sao).

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra công tác quản lý Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra công tác quản lý Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

Thời sự

(GLO)- Chiều 10-3, đoàn công tác do đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác quản lý tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và làm việc với cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức bầu cử thành công

Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức bầu cử thành công

Thời sự

(GLO)- Kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các xã An Vinh và An Lão vào sáng 10-3, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt đề nghị 2 địa phương đảm bảo các điều kiện để tổ chức bầu cử thành công.

Phụ nữ Ia Nan chung tay bảo vệ đường biên, cột mốc

Phụ nữ Ia Nan chung tay bảo vệ đường biên, cột mốc

Thời sự

(GLO)- Thông qua Câu lạc bộ “Phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc, dấu hiệu đường biên giới”, phụ nữ xã Ia Nan tích cực tuyên truyền pháp luật, tham gia tuần tra bảo vệ biên giới. Từ những việc làm bền bỉ, chị em góp phần cùng lực lượng Biên phòng giữ vững chủ quyền, bình yên nơi phên giậu Tổ quốc.

Niềm tin và kỳ vọng của cử tri là trách nhiệm của người ứng cử

Niềm tin và kỳ vọng của cử tri là trách nhiệm của người ứng cử

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 8-3, tại hội nghị tiếp xúc cử tri phường Quy Nhơn, ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 1 đã khẳng định: Niềm tin và kỳ vọng của cử tri là trách nhiệm của người ứng cử.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác bầu cử tại phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc

Thời sự

(GLO)- Ngày 5-3, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc.

