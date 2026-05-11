Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra thực tế 6 dự án đầu tư tại khu vực Tây Gia Lai

(GLO)- Chiều 11-5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã đi kiểm tra thực tế 6 dự án đầu tư tại khu vực Tây Gia Lai.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án quần thể đô thị nghỉ dưỡng giải trí và sân golf FLC Pleiku Golf Club & Luxury City Resort tại xã Đak Đoa.

Dự án có quy mô 517 ha, với tổng mức đầu tư gần 20 ngàn tỷ đồng, do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư, vừa được khởi công vào tháng 4-2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (hàng đầu, thứ 2 từ phải sang) kiểm tra thực tế tại Dự án Quần thể đô thị nghỉ dưỡng giải trí và sân golf FLC Pleiku Golf Club & Luxury City Resort (xã Đak Đoa). Ảnh: Hà Duy

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo tiến độ triển khai dự án, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư trong triển khai thực hiện dự án ngay sau khi khởi công.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị xã Đak Đoa cần phối hợp tốt với chủ đầu tư để sớm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án nếu có.

Xã Đak Đoa cũng cần rà soát lại tất cả dự án trên địa bàn để triển khai sớm; quản lý tốt về đất đai, xây dựng; xem lại toàn bộ quy hoạch để xây dựng Đak Đoa thành 1 đô thị đẹp, phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bìa trái) kiểm tra địa điểm dự kiến cho Dự án Cảng cạn Đak Đoa (xã Đak Đoa). Ảnh: Hà Duy

Cũng tại xã Đak Đoa, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã đi khảo sát tại địa điểm quy hoạch xây dựng Cảng cạn IDC có quy mô 10 ha. Qua nghe báo cáo của chủ đầu tư và địa phương về phương án triển khai, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu, cân nhắc về vị trí thực hiện dự án; nên tìm vị trí ít ảnh hưởng đến diện tích cao su đang khai thác, kinh doanh ổn định.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 2 từ phải sang) kiểm tra Dự án Trung tâm thương mại số 27 Nguyễn Văn Cừ (phường Diên Hồng). Ảnh: Hà Duy

Tại phường Diên Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã kiểm tra tại địa điểm quy hoạch triển khai Dự án Trung tâm thương mại 27 Nguyễn Văn Cừ và Dự án Khu dân cư Diên Phú. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị địa phương phối hợp với các sở, ngành liên quan sớm triển khai các thủ tục để thu hút nhà đầu tư triển khai dự án.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn nhận định, Pleiku là khu vực rộng lớn, cần quy hoạch chuẩn chỉnh. Do đó, không chỉ Dự án Trung tâm thương mại mà các dự án khác đều phải được chú trọng thực hiện, chỉn chu từng bước, kể cả việc cấp phép xây dựng nhà dân để tránh để bị lãng quên 1 khu vực đẹp.

Riêng dự án Khu dân cư Diên Phú, đồng chí yêu cầu chính quyền địa phương phải khảo sát kỹ về nhu cầu để tránh lãng phí nguồn lực.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 4 từ trái sang) kiểm tra thực tế tại Dự án Nông nghiệp công nghệ cao (xã Gào). Ảnh: Hà Duy

Tại xã Gào, sau khi kiểm tra thực tế Dự án Nông nghiệp công nghệ cao, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị phải chọn nhà đầu tư có năng lực, ưu tiên doanh nghiệp uy tín, "nói thật làm thật", doanh nghiệp có liên kết chuỗi để hình thành vùng nguyên liệu.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh còn đến khảo sát tại Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt xã Gào và đề nghị các đơn vị có liên quan đẩy mạnh thu hút nhà đầu tư để triển khai dự án nhằm đảm bảo môi trường cho toàn bộ khu vực.

