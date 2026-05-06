Giảm mạnh thời gian xử lý thủ tục “Công bố mở cảng cạn”

(GLO)- Thủ tục “Công bố mở cảng cạn” vừa được Bộ Xây dựng sửa đổi theo hướng tinh gọn, rút ngắn quy trình xuống còn 6 ngày làm việc, qua đó giảm chi phí, thời gian cho nhà đầu tư.

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định công bố danh mục các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, đồng thời ban hành mới các thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Điểm đáng chú ý là việc tập trung điều chỉnh các thủ tục liên quan quản lý cảng cạn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển của ngành giao thông vận tải và xây dựng trong tình hình mới.

Cảng cạn Tiên Sơn (Bắc Ninh). Ảnh: nhandan.vn

Cụ thể, Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung thủ tục “Công bố mở cảng cạn”; đồng thời bãi bỏ một số thủ tục không còn phù hợp như “Trả lời sự phù hợp quy hoạch cảng cạn”, “Đổi tên cảng cạn”, “Tạm dừng hoạt động, đóng cảng cạn”, thay thế bằng các quy trình nội bộ theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Đặc biệt, các thủ tục được thiết kế theo hướng rút ngắn thời gian giải quyết. Điển hình, với thủ tục “Công bố mở cảng cạn”, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam thực hiện thẩm định hồ sơ trong thời hạn tối đa 4 ngày làm việc; Bộ Xây dựng ban hành quyết định công bố trong thời hạn 2 ngày làm việc tiếp theo.

Động thái này thể hiện quyết tâm của Bộ Xây dựng nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.