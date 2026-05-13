Gia Lai đứng 16 trong bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2025

MAI LÂM
(GLO)- Ngày 11-5, tại phiên họp thứ 3 năm 2026 Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, Bộ Nội vụ công bố kết quả chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2025.

Theo kết quả xếp hạng, Bộ Tư pháp đạt chỉ số PAR INDEX năm 2025 cao nhất ở khối bộ, ngành Trung ương, với kết quả 95,48%, cao hơn 14,47% so với Bộ Y tế - đơn vị có kết quả thấp nhất (81,01%).

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Quy Nhơn Nam hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính. Ảnh: Đ.V

Ở khối địa phương, chỉ số PAR INDEX của các tỉnh, thành phố có giá trị trung bình cao nhất từ trước tới nay, đạt 89,96%, cao hơn 1,59% so với năm 2024.

Hải Phòng đứng đầu cả nước với kết quả 95,37%. Một số địa phương khác cũng đã thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính, như Quảng Ninh đạt 93,16%, xếp thứ 2; Đồng Nai đạt 93,1%, xếp thứ 3.

Tỉnh Gia Lai xếp thứ 16 trong bảng xếp hạng chỉ số PAR INDEX năm 2025 của 34 tỉnh, thành, với kết quả 90,2%.

Trong khi đó, Cao Bằng đứng cuối bảng xếp hạng với 82,73%.

