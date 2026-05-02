Gia Lai ban hành 12 thủ tục hành chính nội bộ trong lĩnh vực quản lý công sản

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 1861/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính.

Cụ thể, UBND tỉnh ban hành 12 TTHC nội bộ liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công được thực hiện ở 3 cấp thẩm quyền. Trong đó, cấp tỉnh có 5 thủ tục thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Sở Tài chính; bao gồm các quy trình về quyết định giao tài sản bằng hiện vật, khai thác và xử lý tài sản công tại cơ quan đơn vị, phê duyệt phương án sắp xếp lại nhà, đất và giao nhà đất cho các tổ chức quản lý kinh doanh nhà địa phương.

Đối với các sở, ban, ngành và đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, có 3 thủ tục mới được quy định, chủ yếu là giao, khai thác và xử lý tài sản công tại chính các cơ quan này.

Ở cấp xã, UBND tỉnh công bố 4 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND và Chủ tịch UBND cấp xã.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng quyết định sửa đổi, bổ sung 6 TTHC nội bộ quan trọng. Các nội dung điều chỉnh chủ yếu tập trung vào quy trình xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và lập, phê duyệt phương án xử lý đối với các loại tài sản đặc thù như: bất động sản vô chủ; tài sản bị đánh rơi, bỏ quên; di sản không có người thừa kế; tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước; tài sản từ các dự án đối tác công tư (PPP) và các tài sản bị chôn giấu, vùi lấp được phát hiện.

Cùng với đó, bãi bỏ hoàn toàn 47 TTHC nội bộ đã được công bố tại Quyết định số 3203/QĐ-UBND ngày 25-12-2025. Trong số các thủ tục bị bãi bỏ, có 16 thủ tục cấp tỉnh, 16 thủ tục thuộc thẩm quyền các sở, ban, ngành và 15 thủ tục thuộc thẩm quyền cấp xã.

Đây là hoạt động cụ thể nhằm thực hiện kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.