Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Cải cách hành chính

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Gia Lai được bố trí 607 phòng chuyên môn và tương đương thuộc UBND cấp xã

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 3-6, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã ký ban hành Quyết định số 2399/QĐ-UBND quy định khung số lượng, tên gọi, chức năng phòng chuyên môn và tương đương thuộc UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Theo Quyết định, tổng số lượng phòng chuyên môn và tương đương thuộc UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh được bố trí tối đa theo khung quy định của Chính phủ là 607 phòng chuyên môn và tương đương.

Tổng số lượng phòng chuyên môn và tương đương thuộc UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh được bố trí theo quyết định này là 589 phòng chuyên môn và tương đương.

khung-ten-goi-so-luong-phong-chuyen-mon-cap-xa.jpg
49 UBND cấp xã được bố trí khung tối đa 5 phòng chuyên môn và tương đương. Ảnh: Bá Bính

Trong đó, có 49 UBND cấp xã được bố trí khung tối đa 5 phòng chuyên môn và tương đương; 86 UBND cấp xã được bố trí khung tối đa 4 phòng chuyên môn và tương đương.

Số lượng phòng chuyên môn và tương đương thuộc UBND cấp xã còn trong khung quy định của Chính phủ chưa phân bổ là 18 phòng chuyên môn và tương đương.

Khung số lượng phòng chuyên môn và tương đương cụ thể của từng UBND cấp xã; tên gọi và chức năng tương ứng của các phòng chuyên môn và tương đương thuộc UBND cấp xã thực hiện theo quy định.

Cụ thể: Đối với UBND xã, phường được bố trí thành lập tối đa 5 phòng chuyên môn thì giữ nguyên Văn phòng HĐND-UBND, Phòng Văn hóa - Xã hội, Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Trường hợp địa phương không thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công nhưng vẫn bố trí tối đa 5 phòng thì tổ chức lại Phòng Văn hóa - Xã hội thành 2 phòng gồm: Phòng Văn hóa - Thông tin và Phòng Nội vụ.

Đối với xã, tổ chức lại Phòng Kinh tế thành 2 phòng gồm: Phòng Tài chính - Kế hoạch và Phòng Nông nghiệp - Hạ tầng. Đối với phường, tổ chức lại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thành 2 phòng gồm: Phòng Tài chính - Kế hoạch và Phòng Nông nghiệp, Hạ tầng và Đô thị.

Đối với UBND xã, phường được bố trí thành lập tối đa 4 phòng chuyên môn thì giữ nguyên Văn phòng HĐND-UBND, Phòng Văn hóa - Xã hội, Phòng Kinh tế (đối với xã) hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường), Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Xem chi tiết Quyết định số 2399/QĐ-UBND.

Phụ lục I: Khung số lượng số lượng phòng chuyên môn và tương đương của UBND xã, phường

Phụ lục II: Tên gọi và chức năng tương ứng của các phòng chuyên môn thuộc UBND xã, phường

Trường hợp địa phương không thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công nhưng vẫn bố trí tối đa 4 phòng thì tổ chức lại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thành 2 phòng gồm: Phòng Tài chính - Kế hoạch và Phòng Nông nghiệp, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường) hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch và Phòng Nông nghiệp - Hạ tầng (đối với xã).

Đối với đơn vị hành chính cấp xã thành lập số lượng phòng chuyên môn thấp hơn số lượng tối đa theo quy định tại quyết định này thì chủ động lựa chọn tên gọi phòng chuyên môn theo các định hướng nêu trên bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Đối với đơn vị hành chính cấp xã không thành lập phòng chuyên môn thì bố trí các công chức chuyên môn để tham mưu, giúp UBND cấp xã quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực theo quy định.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Phát triển VNeID thành siêu ứng dụng, đóng vai trò trung tâm trong hệ sinh thái số quốc gia.

Phát triển VNeID thành siêu ứng dụng, đóng vai trò trung tâm trong hệ sinh thái số quốc gia

Cải cách hành chính

(GLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký Quyết định số 940/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNeID giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045” với quan điểm phát triển VNeID thành siêu ứng dụng, đóng vai trò trung tâm trong hệ sinh thái số quốc gia.

Gia Lai: Ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá

Gia Lai: Ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá

Cải cách hành chính

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 48/2026/QĐ-UBND ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá, tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản hoạt động trên biển và trong vùng nước nội địa trên địa bàn tỉnh.

Gia Lai: Cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh

Gia Lai: Cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh

Cải cách hành chính

(GLO)- Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030 đặt ra mục tiêu cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh của tỉnh Gia Lai.

Rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng còn 6 ngày.

Rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng còn 6 ngày

Cải cách hành chính

(GLO)- Nhiều thủ tục trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc và xây dựng vừa được Bộ Xây dựng bãi bỏ, sửa đổi theo hướng đơn giản hóa, rút ngắn thời gian xử lý. Trong đó, rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng xuống còn 6 ngày, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu rà soát kỹ việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu rà soát kỹ việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế

Cải cách hành chính

(GLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu rà soát kỹ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; việc thực hiện chính sách đối với cán bộ dôi dư; việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập và đánh giá thực chất hiệu quả vận hành sau sắp xếp.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển

Thời sự - Bình luận

(GLO)- Theo thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI vào chiều 4-5, với 8 nghị quyết và những con số “biết nói” từ chiến dịch cắt giảm thủ tục hành chính thần tốc, Chính phủ thể hiện quyết tâm quét sạch những “hòn đá tảng” ngáng chân sự phát triển của đất nước.

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Thời sự - Bình luận

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Việt Nam là quốc gia duy nhất ở châu Á - Thái Bình Dương đạt triển vọng tín nhiệm ở mức “Tích cực”

Việt Nam là quốc gia duy nhất ở châu Á - Thái Bình Dương đạt triển vọng tín nhiệm ở mức “Tích cực”

Cải cách hành chính

(GLO)- Tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín và lâu đời Moody’s vừa nâng triển vọng tín nhiệm của Việt Nam từ "Ổn định" lên "Tích cực", đồng thời giữ nguyên mức xếp hạng Ba2. Đáng chú ý, Việt Nam là quốc gia duy nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương được đánh giá triển vọng ở mức "Tích cực".

Quyết liệt cải cách

Quyết liệt cải cách

Thời sự - Bình luận

Ngày 29-4, Chính phủ ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh; sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật chỉ trong một lần.

null