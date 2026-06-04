Gia Lai được bố trí 607 phòng chuyên môn và tương đương thuộc UBND cấp xã

(GLO)- Ngày 3-6, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã ký ban hành Quyết định số 2399/QĐ-UBND quy định khung số lượng, tên gọi, chức năng phòng chuyên môn và tương đương thuộc UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Theo Quyết định, tổng số lượng phòng chuyên môn và tương đương thuộc UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh được bố trí tối đa theo khung quy định của Chính phủ là 607 phòng chuyên môn và tương đương.

Tổng số lượng phòng chuyên môn và tương đương thuộc UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh được bố trí theo quyết định này là 589 phòng chuyên môn và tương đương.

49 UBND cấp xã được bố trí khung tối đa 5 phòng chuyên môn và tương đương. Ảnh: Bá Bính

Trong đó, có 49 UBND cấp xã được bố trí khung tối đa 5 phòng chuyên môn và tương đương; 86 UBND cấp xã được bố trí khung tối đa 4 phòng chuyên môn và tương đương.

Số lượng phòng chuyên môn và tương đương thuộc UBND cấp xã còn trong khung quy định của Chính phủ chưa phân bổ là 18 phòng chuyên môn và tương đương.

Khung số lượng phòng chuyên môn và tương đương cụ thể của từng UBND cấp xã; tên gọi và chức năng tương ứng của các phòng chuyên môn và tương đương thuộc UBND cấp xã thực hiện theo quy định.

Cụ thể: Đối với UBND xã, phường được bố trí thành lập tối đa 5 phòng chuyên môn thì giữ nguyên Văn phòng HĐND-UBND, Phòng Văn hóa - Xã hội, Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Trường hợp địa phương không thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công nhưng vẫn bố trí tối đa 5 phòng thì tổ chức lại Phòng Văn hóa - Xã hội thành 2 phòng gồm: Phòng Văn hóa - Thông tin và Phòng Nội vụ.

Đối với xã, tổ chức lại Phòng Kinh tế thành 2 phòng gồm: Phòng Tài chính - Kế hoạch và Phòng Nông nghiệp - Hạ tầng. Đối với phường, tổ chức lại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thành 2 phòng gồm: Phòng Tài chính - Kế hoạch và Phòng Nông nghiệp, Hạ tầng và Đô thị.

Đối với UBND xã, phường được bố trí thành lập tối đa 4 phòng chuyên môn thì giữ nguyên Văn phòng HĐND-UBND, Phòng Văn hóa - Xã hội, Phòng Kinh tế (đối với xã) hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường), Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Trường hợp địa phương không thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công nhưng vẫn bố trí tối đa 4 phòng thì tổ chức lại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thành 2 phòng gồm: Phòng Tài chính - Kế hoạch và Phòng Nông nghiệp, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường) hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch và Phòng Nông nghiệp - Hạ tầng (đối với xã).

Đối với đơn vị hành chính cấp xã thành lập số lượng phòng chuyên môn thấp hơn số lượng tối đa theo quy định tại quyết định này thì chủ động lựa chọn tên gọi phòng chuyên môn theo các định hướng nêu trên bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Đối với đơn vị hành chính cấp xã không thành lập phòng chuyên môn thì bố trí các công chức chuyên môn để tham mưu, giúp UBND cấp xã quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực theo quy định.