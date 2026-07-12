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Gia Lai: Hướng dẫn người nộp thuế thực hiện nội dung cắt giảm, đơn giản hóa TTHC thuế

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(GLO)- Thuế tỉnh Gia Lai vừa có văn bản gửi các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn, hướng dẫn triển khai các nội dung về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) và các quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh theo Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP.

Theo đó, từ ngày 15-4-2026, người nộp thuế chuyển từ kê khai theo tháng sang theo quý đối với thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ tiền lương, tiền công.

Từ ngày 19-5-2026, các ứng dụng thuế điện tử được nâng cấp và không tiếp nhận đối với các tờ khai theo tháng có kỳ tính thuế từ tháng 4-2026 trở đi.

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Cán bộ thuế tư vấn, hướng dẫn hộ kinh doanh quy trình chuyển đổi từ phương thức thuế khoán sang kê khai. Ảnh: T.S

Đối với hồ sơ khai thuế TNCN từ nhận thừa kế, quà tặng (trừ bất động sản), thời hạn giải quyết được rút ngắn còn chậm nhất 3 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ hợp lệ. Trường hợp thay đổi người nộp thuế nhưng người nộp thuế trước đó đã hoàn thành nghĩa vụ thuế năm thì cơ quan thuế không ban hành thông báo nộp thuế.

Nhiều biểu mẫu cũng đã hợp nhất nhằm giảm thủ tục cho người nộp thuế. Cụ thể, hồ sơ khai và quyết toán thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên được gộp thành một mẫu tờ khai 01/TAIN; tờ khai phí và quyết toán phí được hợp nhất thành mẫu 01/PH; tờ khai lệ phí và quyết toán lệ phí theo mẫu 01/LP; tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản cũng được hợp nhất thành mẫu 01/PBVMT. Người nộp thuế thực hiện kê khai và quyết toán trên cùng 1 tờ khai đối với các lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế cũng bãi bỏ các TTHC liên quan đến hóa đơn đặt in của cơ quan thuế và biên lai đặt in, tự in; góp phần tinh gọn hệ thống thủ tục hành chính thuế, giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế, đảm bảo phù hợp với phương thức quản lý thuế điện tử hiện nay.

Trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế (đại lý thuế), thủ tục đăng ký cấp, cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh, thông báo thay đổi thông tin nhân viên và báo cáo tình hình hoạt động hằng năm đều được bãi bỏ.

Từ năm 2026, các đại lý thuế không còn phải nộp báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Đối với hồ sơ đăng ký thuế lần đầu của cá nhân hoặc người phụ thuộc, cơ quan thuế tích hợp bảng kê khai người phải trực tiếp nuôi dưỡng và các giấy tờ chứng minh người phụ thuộc trong cùng 1 TTHC; đồng thời cắt giảm việc nộp bản chụp giấy khai sinh, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của người phụ thuộc khi dữ liệu đã được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thuế tỉnh Gia Lai đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn chủ động cập nhật, thực hiện đúng các quy định mới. Trường hợp phát sinh vướng mắc, người nộp thuế liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

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