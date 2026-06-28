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Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp bao gồm 3 nhóm thông tin

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MAI LÂM (theo baochinhphu, hanoimoi)

(GLO)- Theo Nghị định số 216/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp, cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp bao gồm 3 nhóm thông tin và do Bộ Công an xây dựng, quản lý, vận hành, bảo vệ, lưu trữ.

Nghị định số 216/2026/NĐ-CP quy định chi tiết Điều 11 về cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và Điều 14 về bảo vệ, lưu trữ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và hướng dẫn về trách nhiệm cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, lập lý lịch tư pháp, cập nhật thông tin lý lịch tư pháp, thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp và khai thác, sử dụng thông tin lý lịch tư pháp.

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Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp do Bộ Công an xây dựng, quản lý, vận hành, bảo vệ, lưu trữ. Ảnh: baochinhphu

Nghị định quy định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành trong việc xây dựng, quản lý, vận hành, kết nối cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.

Theo quy định, Bộ Công an có trách nhiệm chủ trì tổ chức thực hiện việc xây dựng, quản lý, vận hành, bảo vệ và lưu trữ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp theo quy định của pháp luật.

Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng và cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cung cấp thông tin lý lịch tư pháp theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp và Nghị định này.

Nghị định quy định hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp bao gồm: tiếp nhận, kiểm tra, phân loại và xử lý thông tin lý lịch tư pháp; lập Lý lịch tư pháp; cập nhật thông tin lý lịch tư pháp vào Lý lịch tư pháp đã được lập; điều chỉnh thông tin lý lịch tư pháp của cá nhân trong cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.

Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp bao gồm các nhóm thông tin sau đây:

Thứ nhất, thông tin của cá nhân được lập lý lịch tư pháp theo quy định tại khoản 4a Điều 2 Luật Lý lịch tư pháp. Trong đó, thông tin về số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu trong trường hợp không có số định danh cá nhân được sử dụng làm thông tin gốc để kết nối, đối soát và đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thứ hai, thông tin lý lịch tư pháp về án tích, tình trạng thi hành án, xóa án tích.

Thứ ba, thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp phải ghi nhận lịch sử cập nhật, điều chỉnh dữ liệu, bao gồm thời gian, nội dung và chủ thể thực hiện, nhằm phục vụ việc kiểm tra, đối soát, truy vết nguồn gốc dữ liệu và bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch trong quản lý dữ liệu.

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