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Gia Lai: Trợ lý AI đất đai giúp giảm gần một nửa tỷ lệ hồ sơ trễ hạn

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PHÚ HÒA
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(GLO)- Việc triển khai Trợ lý AI đất đai trên địa bàn tỉnh Gia Lai bước đầu mang lại hiệu quả tích cực trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, góp phần kéo giảm đáng kể tỷ lệ hồ sơ trễ hạn.

Theo Văn phòng UBND tỉnh, đến giữa tháng 6-2026, toàn tỉnh có 43 cơ quan, đơn vị khai thác Trợ lý AI đất đai để hỗ trợ tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định và xử lý hơn 120 hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, nhất là các hồ sơ phức tạp cần rà soát kỹ thành phần hồ sơ, căn cứ pháp lý, trình tự xử lý và các rủi ro phát sinh.

Một số đơn vị sử dụng công cụ với tần suất cao gồm: Xã Ia Ko, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, phường An Nhơn, xã Vân Canh, xã Phú Túc, xã Tuy Phước Tây, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Ayun Pa, xã Mang Yang và xã KDang.

Việc ứng dụng AI đã hỗ trợ cán bộ, công chức nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, đối chiếu quy định pháp luật, nhận diện rủi ro và đề xuất hướng xử lý phù hợp; qua đó nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế hồ sơ quá hạn, hồ sơ bị từ chối giải quyết hoặc người dân tự rút hồ sơ.

Đáng chú ý, từ ngày 1 đến 13-6-2026, tỷ lệ hồ sơ trễ hạn trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh chỉ còn 6% tổng số hồ sơ phát sinh, giảm gần một nửa so với mức 11,4% của giai đoạn từ ngày 1-1 đến 1-6-2026.

Tuy nhiên, việc triển khai Trợ lý AI đất đai vẫn chưa đồng bộ khi còn 92 địa phương (15 phường và 77 xã) chưa ghi nhận việc khai thác, sử dụng công cụ này. Theo đánh giá, việc chưa sử dụng công cụ hỗ trợ nghiệp vụ không chỉ ảnh hưởng đến yêu cầu triển khai thống nhất mà còn làm giảm hiệu quả ứng dụng AI trong xử lý hồ sơ đất đai, nhất là tại những nơi còn phát sinh hồ sơ tồn đọng, quá hạn hoặc bị từ chối giải quyết.

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