Phường Diên Hồng xây dựng lộ trình phát triển theo định hướng đô thị thông minh

(GLO)- Phường Diên Hồng sẽ xây dựng lộ trình phát triển theo định hướng đô thị thông minh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trên các lĩnh vực, từng bước hoàn thiện hạ tầng số, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Chiều 13-7, Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phường Diên Hồng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026. Đồng chí Đoàn Hữu Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đoàn Hữu Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Ảnh: Đỗ Hằng

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, công tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn phường đạt nhiều kết quả tích cực. Ban Chỉ đạo đã ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; triển khai hiệu quả Đề án chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng; đẩy mạnh ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đảng viên theo nguyên tắc "đúng - đủ - sạch - sống" và thực hiện 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử. Tỷ lệ đảng viên duy trì đăng nhập, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử đạt 97,4%.

Việc triển khai Đề án 06 tiếp tục được thực hiện đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến và kích hoạt tài khoản định danh điện tử đạt mức cao; 100% văn bản không mật được xử lý trên môi trường điện tử. Trong 6 tháng đầu năm, phường tiếp nhận 2.249 hồ sơ thủ tục hành chính, đã giải quyết 2.123 hồ sơ. Phong trào "Bình dân học vụ số" được triển khai sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả đạt được, phân tích những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai chuyển đổi số tại một số cơ quan, đơn vị; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Đỗ Hằng

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đoàn Hữu Dũng biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong triển khai nhiệm vụ thời gian qua; yêu cầu tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW, xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên.

Đồng chí giao UBND phường nghiên cứu, xây dựng lộ trình phát triển Diên Hồng theo định hướng đô thị thông minh, phù hợp với điều kiện thực tiễn và nguồn lực của địa phương. Trọng tâm là đầu tư hệ thống camera giám sát thông minh, xây dựng nền tảng phản ánh hiện trường số, đẩy mạnh số hóa công tác quản lý, mở rộng dịch vụ công trực tuyến, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trên các lĩnh vực, từng bước hoàn thiện hạ tầng số và bảo đảm an toàn thông tin.

Đồng chí nhấn mạnh, kết quả chuyển đổi số phải được đánh giá bằng hiệu quả thực chất và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; qua đó tạo nền tảng xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số và hiện thực hóa mục tiêu xây dựng phường Diên Hồng theo định hướng đô thị thông minh.