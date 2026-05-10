ROBOTACON WRO - 2026: Khơi dậy niềm đam mê khoa học công nghệ cho thế hệ trẻ

(GLO)- Với sự tham gia và hỗ trợ của Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, lần đầu tiên Gia Lai đăng cai Vòng chung kết toàn quốc cuộc thi Tài năng Robot - ROBOTACON WRO - 2026, khẳng định vị thế của tỉnh trong phát triển khoa học công nghệ và giáo dục STEM.

Có thể nói, việc Gia Lai được chọn là địa điểm tổ chức cuộc thi robot mang tầm quốc gia và quốc tế như ROBOTACON WRO - 2026 là tin vui và niềm tự hào của tỉnh.

Các đội tranh tài ở Cuộc thi ROBOTACON Gia Lai mở rộng năm 2025. Ảnh: T.Lợi

Phó Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Hữu Hà cho biết: Năm 2026, chúng tôi nhận được Công hàm từ Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam đề nghị phối hợp tổ chức Vòng chung kết Quốc gia mở rộng cuộc thi tại địa bàn tỉnh.

Đây là hệ thống giải đấu uy tín, bao gồm First Lego League (FLL), World Robot Olympiad (WRO) và Global Robotics Games (GRG) - những sân chơi STEM Robotics uy tín và lớn nhất thế giới dành cho học sinh, sinh viên.

Sự tin tưởng này xuất phát từ tinh thần chủ động hội nhập, năng lực tổ chức sự kiện ngày càng được khẳng định, cũng như định hướng phát triển KHCN mà lãnh đạo tỉnh đã dày công xây dựng. UBND tỉnh đã sớm có văn bản đồng thuận và giao Sở KH&CN chủ trì toàn bộ kế hoạch, phối hợp cùng Công ty CP Việt Tinh Anh (đơn vị tổ chức hệ thống ROBOTACON trong nước).

Theo thông tin từ Ban tổ chức, ROBOTACON WRO - 2026 có 2 phần chính. Thứ nhất là Vòng chung kết cấp tỉnh, diễn ra trong 3 ngày (7 - 9/8) tại Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo (phường Quy Nhơn Nam). Vòng này dự kiến sẽ đón khoảng 100 đội thi với hơn 300 học sinh từ bậc tiểu học đến THPT trên địa bàn Gia Lai và các tỉnh lân cận.

Vòng thi này có 5 bảng đấu, gồm: Bảng Sơ cấp - Robo Nhiệm vụ B1 (học sinh tiểu học); bảng Trung cấp - Robo Nhiệm vụ B2 (học sinh THCS); bảng Cao cấp - Robo Nhiệm vụ B3 (học sinh THPT); bảng Cao cấp - Nhà kiến tạo tương lai B4 - 03 (học sinh THPT) và bảng Phong trào - Robo Sumo B5 (học sinh từ 11 - 19 tuổi, bảng thi mang tính phong trào).

Kế đó, dự kiến từ ngày 21 đến 24-8-2026 tại Nhà thi đấu đa năng Trường ĐH Quy Nhơn, trong khuôn khổ ROBOTACON WRO - 2026, sẽ diễn ra Vòng chung kết toàn quốc mở rộng. Đây là sự kiện mang tầm vóc thực sự, khi dự kiến có khoảng 250 đội thi trong nước và quốc tế, với hơn 2.000 thí sinh, HLV, phụ huynh và đại biểu tham dự. Vòng đấu này có 6 bảng đấu. Các đội xuất sắc sẽ được tuyển chọn đại diện Việt Nam thi đấu tại các sân chơi robot quốc tế.

Nói về ý nghĩa của ROBOTACON WRO - 2026 với học sinh, Phó Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Hữu Hà chia sẻ: Chúng ta đang sống trong thời đại số, thời đại của trí tuệ nhân tạo và tự động hóa. Học sinh ngày nay không chỉ cần học giỏi theo nghĩa truyền thống, còn cần tư duy logic, tư duy tính toán, khả năng giải quyết vấn đề, làm việc nhóm và tinh thần sáng tạo.

Cuộc thi ROBOTACON WRO chính là môi trường lý tưởng để các em rèn luyện những năng lực đó. Khi một nhóm học sinh cùng nhau thiết kế, lập trình và vận hành một chiếc robot để hoàn thành nhiệm vụ trên sân thi, các em đang thực hành KHKT, kỹ năng giao tiếp và cả sự kiên trì.

Đó không phải chỉ là một cuộc thi, đó là hành trình tự khám phá bản thân của mỗi em học sinh. Đối với Gia Lai, đây còn là dịp thúc đẩy phong trào dạy và học STEM Robotics trong toàn tỉnh từ vùng đô thị đến vùng sâu, vùng xa.

ROBOTACON WRO - 2026 có tổng kinh phí thực hiện dự kiến khoảng 3,7 tỷ đồng. Trong đó cơ cấu nguồn vốn rất đa dạng và thể hiện tinh thần xã hội hóa rõ nét. Phần lớn kinh phí với hơn 2,3 tỷ đồng do Công ty CP Việt Tinh Anh chịu trách nhiệm.

Nguồn xã hội hóa đóng góp thêm 60 triệu đồng. Phần còn lại, gần 1,3 tỷ đồng được bố trí từ ngân sách sự nghiệp KH&CN của tỉnh. Đây là mô hình hợp tác công - tư khá hiệu quả trong đó Nhà nước đóng vai trò định hướng và hỗ trợ, DN dẫn dắt chuyên môn và nguồn lực, cộng đồng cùng tham gia đóng góp.

Đánh giá về sức tác động của cuộc thi, ông Nguyễn Hữu Hà phân tích, nhìn nhận sự kiện này trên nhiều chiều cạnh sẽ thấy trước hết, đây là cơ hội quảng bá hình ảnh Gia Lai đến đông đảo người dân cả nước và bạn bè quốc tế. Khi hơn 2.000 thí sinh, HLV và phụ huynh từ khắp nơi về Gia Lai, họ sẽ trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, cảnh quan thiên nhiên của vùng đất miền Trung - Tây Nguyên.

Đó là đòn bẩy không nhỏ cho ngành du lịch và dịch vụ địa phương. Về lâu dài, cuộc thi còn là chất xúc tác thúc đẩy các trường học trên địa bàn tỉnh quan tâm hơn đến giáo dục STEM, đầu tư phòng học thực hành, đào tạo giáo viên.

Khi mà chuyển đổi số và cách mạng công nghiệp 4.0 đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực, việc khơi dậy niềm đam mê công nghệ từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường chính là đầu tư căn bản và bền vững nhất cho tương lai.