Phát động hưởng ứng Ngày Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2026

(GLO)- Ngày 18-5, tại Nhà văn hóa Nhơn Phúc, UBND phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - Động lực chính của mô hình tăng trưởng mới”.

Lễ phát động thu hút hơn 500 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên và người dân trên địa bàn phường tham gia.

Quang cảnh lễ phát động tại phường Bình Định. Ảnh: Ngô Sương

Chương trình tập trung hỗ trợ người dân tạo tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt, nhất là đối tượng bảo trợ xã hội nhận trợ cấp qua tài khoản; hướng dẫn cài đặt, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số công cộng; xác thực thông tin thuê bao di động.

Cùng với đó là kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho công dân từ đủ 14 tuổi; trang bị kỹ năng số cơ bản như giao dịch trên sàn thương mại điện tử, tìm kiếm thông tin hiệu quả và bảo đảm an toàn trên môi trường mạng.

Tại chương trình, Tổ công nghệ số cộng đồng phường phối hợp với đoàn viên, thanh niên, doanh nghiệp viễn thông, ngân hàng, bưu điện hỗ trợ người dân mở hơn 150 tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt và xác thực thông tin cho hơn 200 thuê bao di động theo quy định.

Trước đó, ngày 17-5, UBND phường Hoài Nhơn Bắc cũng tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2026.

Đoàn thanh niên phường Hoài Nhơn Bắc hưởng ứng lễ phát động. Ảnh: Quang Hải

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND phường kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tích cực tham gia chuyển đổi số cộng đồng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong đời sống, sản xuất, kinh doanh.

Ngay sau lễ phát động, lực lượng đoàn viên, hội viên, các tổ công nghệ số cộng đồng đồng loạt ra quân hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ngân hàng số, ví điện tử; kích hoạt và sử dụng hiệu quả ứng dụng VNeID; tuyên truyền kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin, phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng.

Phụ nữ phối hợp cùng với VietBank ra quân tuyên truyền, hỗ trợ hướng dẫn người dân tạo tài khoản ngân hàng, buôn bán giao dịch bằng ví điện tử, mã QR. Ảnh: Quang Hải

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường triển khai mô hình “Tuyến đường văn minh không dùng tiền mặt”; Hội Nông dân xây dựng mô hình “Chợ 4.0 - Thanh toán thông minh”, hỗ trợ tiểu thương tạo mã QR thanh toán và quảng bá sản phẩm trên nền tảng số.