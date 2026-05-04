Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng làm Tổ trưởng Tổ Công tác về phát triển công nghệ chiến lược

MAI LÂM (theo baochinhphu.vn, vtv.vn, nhandan.vn)

(GLO)- Tổ Công tác về phát triển công nghệ chiến lược sẽ tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, điều phối việc giải quyết các vấn đề quan trọng, liên ngành trong phát triển công nghệ chiến lược.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 769/QĐ-TTg thành lập Tổ Công tác của Chính phủ về phát triển công nghệ chiến lược.

Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng làm Tổ trưởng tổ Công tác. Tổ phó Tổ Công tác là Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng làm Tổ trưởng tổ Công tác của Chính phủ về phát triển công nghệ chiến lược. Ảnh: VGP

Các thành viên Tổ Công tác gồm: Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng; Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền; Thứ trưởng Bộ Công an - Trung tướng Đặng Hồng Đức; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng; Cục trưởng Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng Ngô Hải Phan.

Tổ Công tác có chức năng tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, điều phối việc giải quyết các vấn đề quan trọng, liên ngành trong phát triển công nghệ chiến lược.

Cùng với đó, Tổ Công tác có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất giải pháp; rà soát, đề xuất hoàn thiện Danh mục công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược và hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; điều phối, theo dõi, giám sát việc triển khai; đề xuất bố trí nguồn lực và kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Mặt khác, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phân công, điều phối, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương và cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc giải quyết các vấn đề quan trọng, liên ngành về phát triển công nghệ chiến lược. Rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, nguồn lực và tổ chức thực hiện; đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định giải pháp xử lý theo quy định.

Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực của Tổ Công tác.

Trước đó, tại Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 12-6-2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược, xác định 11 nhóm công nghệ chiến lược với 35 nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược.

11 nhóm công nghệ chiến lược gồm: trí tuệ nhân tạo, bản sao số, thực tế ảo/thực tế tăng cường; điện toán đám mây, lượng tử, dữ liệu lớn; Blockchain; mạng di động thế hệ sau (5G/6G); robot và tự động hóa; chip bán dẫn; y - sinh học tiên tiến; năng lượng, vật liệu tiên tiến; đất hiếm, đại dương, lòng đất; an ninh mạng; hàng không, vũ trụ.

