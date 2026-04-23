Công ty TNHH MTV Chăn nuôi bò Trung Nguyên và Công an xã Ia Púch kết nghĩa với làng Bỉh

(GLO)- Chiều 22-4, tại Nhà văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), Công ty TNHH MTV Chăn nuôi bò Trung Nguyên, Công an xã Ia Púch đã tổ chức lễ kết nghĩa với làng Bỉh (xã Ia Púch).

Theo nội dung ký kết, các bên thống nhất triển khai nhiều chương trình phối hợp thiết thực, tập trung vào phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân làng Bỉh.

Các đơn vị, địa phương ký kết nội dung kết nghĩa. Ảnh: ĐVCC

Trong đó, trọng tâm là hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp thông qua liên kết trồng các loại cây nguyên liệu phục vụ chăn nuôi bò, xây dựng các mô hình chăn nuôi, tận dụng phế phẩm nông nghiệp, hướng đến sản xuất bền vững và nâng cao năng suất.

Đồng thời, doanh nghiệp sẽ tạo thêm cơ hội việc làm cho người dân địa phương, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi; hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ nông sản, góp phần cải thiện thu nhập.

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nghề, các bên sẽ tăng cường hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn bằng việc trao tặng sách vở, học bổng; đẩy mạnh tư vấn, hướng nghiệp cho thanh thiếu niên; tạo điều kiện để người dân tiếp cận các chương trình đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu thị trường lao động, từ đó nâng cao khả năng tự tạo việc làm.

Công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng cũng được chú trọng với việc phối hợp tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí, cấp phát thuốc cho người dân, nhất là người cao tuổi, trẻ em và phụ nữ mang thai; tăng cường tuyên truyền về dinh dưỡng, phòng - chống dịch bệnh; vận động các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động thiện nguyện tại địa bàn.

Các đại biểu tham dự lễ kết nghĩa. Ảnh: ĐVCC

Trong đảm bảo an ninh, trật tự, lực lượng Công an xã sẽ đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng - chống tội phạm, ma túy, an toàn giao thông, phòng - chống bạo lực gia đình, lừa đảo trên không gian mạng…; vận động người dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phấn đấu xây dựng khu dân cư đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Bên cạnh đó, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao sẽ được tổ chức thường xuyên nhằm tăng cường tình đoàn kết, tạo điều kiện để các đơn vị và người dân giao lưu, học hỏi; góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Các bên cũng thống nhất duy trì việc thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, người uy tín trong cộng đồng vào các dịp lễ, Tết; kịp thời hỗ trợ khi xảy ra thiên tai, khó khăn đột xuất.

Về hình thức tổ chức, Công ty TNHH MTV Chăn nuôi bò Trung Nguyên và Công an xã Ia Púch sẽ phân công cán bộ phụ trách, thường xuyên phối hợp với hệ thống chính trị và người có uy tín của làng để nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Đại diện các đơn vị kết nghĩa đã trao quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại làng Bỉh. Ảnh: ĐVCC

Hằng năm, các đơn vị sẽ tổ chức gặp gỡ, sinh hoạt với cán bộ, nhân dân làng Bỉh ít nhất 2 lần, với nhiều hình thức phong phú như diễn đàn, tọa đàm, giao lưu văn hóa, thể thao, thi tìm hiểu pháp luật...

Dịp này, các đơn vị kết nghĩa đã trao 39 suất quà (500 ngàn đồng/suất) cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại làng.

