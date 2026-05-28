(GLO)- Ngày 26-5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành Hướng dẫn số 42-HD/BTGDVTU về quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Theo đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 45-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới và Chương trình hành động số 13-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động.

Mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Gia Lai phát triển đội ngũ trí thức tăng về số lượng và nâng cao về chất lượng. Ảnh minh họa: N.H

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy yêu cầu tập trung tuyên truyền, quán triệt tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong phấn đấu thực hiện mục tiêu cụ thể. Trong đó, mục tiêu đến năm 2030, phát triển đội ngũ trí thức tăng về số lượng và nâng cao về chất lượng, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân tài đối với các lĩnh vực theo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng thời, hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo đảm khả thi, đồng bộ, tạo cơ hội, điều kiện, động lực cho đội ngũ trí thức phát triển toàn diện, nâng cao năng lực, trình độ và cống hiến cho tỉnh.

Ưu tiên bảo đảm nguồn lực đầu tư phát triển khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ cao, công nghệ lõi, công nghệ nguồn, công nghệ mũi nhọn; quan tâm đầu tư cho nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng lĩnh vực tỉnh có thế mạnh, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học lý luận chính trị, quản lý, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, văn học, nghệ thuật.

Hỗ trợ phát triển Viện nghiên cứu Khoa học và Giáo dục liên ngành (IFIRSE) thuộc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) trở thành Viện nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng quốc tế có uy tín trong khu vực, có các hướng nghiên cứu mũi nhọn về một số lĩnh vực khoa học cơ bản có ưu thế, tạo ra công nghệ lõi có ứng dụng cao.

Hỗ trợ phát triển Trường Đại học Quy Nhơn đạt trình độ tiên tiến, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, có uy tín cao, đạt tiêu chuẩn chất lượng cao trong nước và khu vực.

Trong đó, mở rộng đào tạo lĩnh vực bán dẫn, AI và an ninh mạng; có vị thế quan trọng về hợp tác đào tạo, nghiên cứu, trao đổi học thuật, giao lưu văn hóa trong nước và quốc tế.

Tăng số lượng phát minh, sáng chế, công trình khoa học, sản phẩm khoa học - công nghệ, tác phẩm văn học, nghệ thuật đỉnh cao; công trình công bố trên các tạp chí uy tín trong nước và quốc tế.

Tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng đội ngũ trí thức của tỉnh lớn mạnh, có chất lượng cao, cơ cấu hợp lý; có nhà khoa học đạt các giải thưởng cao trên các lĩnh vực.

Nhiều tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở giáo dục và đào tạo đạt chuẩn trong nước, khu vực, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, tuyên truyền, phổ biến về 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà Chương trình hành động số 13-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định gồm: tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức, trọng dụng nhân tài; tăng cường quản lý nhà nước, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách đối với đội ngũ trí thức.

Cùng với đó là tăng cường nguồn lực xây dựng đội ngũ trí thức chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh.