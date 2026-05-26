Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Gia Lai: Thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGÔ SƯƠNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 26-5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 135 điểm cầu xã, phường trong tỉnh để thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trần Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Hoàng

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Hoàng

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn đã thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI và quán triệt bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội.

Theo đó, với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc từ ngày 11 đến 13-5, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI đã thành công tốt đẹp.

Đại hội thống nhất phương hướng, mục tiêu, 15 chỉ tiêu cụ thể, các nhiệm vụ đột phá và 7 chương trình hành động trọng tâm nhiệm kỳ 2026-2031.

2.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị ở điểm cầu chính tại Hội trường 2A Trần Phú. Ảnh: Minh Hoàng

Đại hội đã hiệp thương cử 397 đại biểu tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, tỉnh Gia Lai có 7 đại biểu tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X tái cử chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh: Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm thống nhất nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn hệ thống Mặt trận các cấp.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị các cấp Mặt trận và tổ chức thành viên tiếp tục quán triệt sâu rộng nội dung Nghị quyết Đại hội đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; cụ thể hóa Nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với thực tiễn từng địa phương, đơn vị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu chính. Ảnh: Minh Hoàng

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu chính. Ảnh: Minh Hoàng

Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận; đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; chủ động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Mỗi cán bộ Mặt trận cần nắm vững, sâu sắc tinh thần Nghị quyết Đại hội, đặc biệt là các quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội; đồng thời, phát huy vai trò tuyên truyền, góp phần lan tỏa và đưa Nghị quyết vào thực tiễn đời sống.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Đẩy nhanh việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá

Khẩn trương thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh Gia Lai về chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Sáng 7-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và địa phương về việc thực hiện Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND và Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐND ngày 9-12-2025 của HĐND tỉnh quy định các chính sách hỗ trợ liên quan đến tàu cá.

Hội Nông dân tỉnh và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710 kết nghĩa với làng Klăh

Hội Nông dân tỉnh và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710 kết nghĩa với làng Klăh

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Ngày 29-4, tại làng Klăh (xã Ia Mơ), Hội Nông dân tỉnh Gia Lai và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710 tổ chức Lễ kết nghĩa với làng Klăh. Hoạt động được triển khai theo Chỉ thị số 03-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kết nghĩa với các thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Gia Lai: Hơn 200 đại biểu báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức tham gia hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV

Gia Lai: Hơn 200 đại biểu báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức tham gia hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Sáng 8-4, tại điểm cầu tỉnh Gia Lai, hơn 200 đại biểu là lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí, xuất bản cùng đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai

Thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Chiều 22-3, Đoàn kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Lê Hoài Trung - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai để thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát.

Đảng ủy phường Diên Hồng tổ chức 6 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Đảng ủy phường Diên Hồng tổ chức 6 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Từ ngày 17 đến 22-3, Đảng ủy phường Diên Hồng tổ chức 6 lớp học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, với sự tham gia của gần 2.000 cán bộ, đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Đảng ủy các Cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Sáng 4-3, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Hội nghị diễn ra trực tiếp tại Hội trường Tỉnh ủy và kết nối trực tuyến đến các điểm cầu của các tổ chức đảng trong Đảng bộ.

null