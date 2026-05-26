Gia Lai: Thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

(GLO)- Ngày 26-5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 135 điểm cầu xã, phường trong tỉnh để thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trần Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Hoàng

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn đã thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI và quán triệt bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội.

Theo đó, với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc từ ngày 11 đến 13-5, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI đã thành công tốt đẹp.

Đại hội thống nhất phương hướng, mục tiêu, 15 chỉ tiêu cụ thể, các nhiệm vụ đột phá và 7 chương trình hành động trọng tâm nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu tham dự hội nghị ở điểm cầu chính tại Hội trường 2A Trần Phú. Ảnh: Minh Hoàng

Đại hội đã hiệp thương cử 397 đại biểu tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, tỉnh Gia Lai có 7 đại biểu tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X tái cử chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh: Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm thống nhất nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn hệ thống Mặt trận các cấp.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị các cấp Mặt trận và tổ chức thành viên tiếp tục quán triệt sâu rộng nội dung Nghị quyết Đại hội đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; cụ thể hóa Nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với thực tiễn từng địa phương, đơn vị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu chính. Ảnh: Minh Hoàng

Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận; đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; chủ động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Mỗi cán bộ Mặt trận cần nắm vững, sâu sắc tinh thần Nghị quyết Đại hội, đặc biệt là các quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội; đồng thời, phát huy vai trò tuyên truyền, góp phần lan tỏa và đưa Nghị quyết vào thực tiễn đời sống.