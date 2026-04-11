Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Sáng 11-4, đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).

Tham gia đoàn công tác còn có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Duy Trung; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Rơ Chăm H'Hồng; đại diện lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Tỉnh đoàn.

Tiếp đoàn có Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Ratanakiri Nab Bun Heng.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Đinh Ngọc Hải (thứ 6 từ phải sang) và các thành viên đoàn công tác tặng quà Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Ratanakiri. Ảnh: R'Piên

Tại buổi đến thăm, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, đồng chí Đinh Ngọc Hải chúc ngài Nab Bun Heng, các thành viên Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Ratanakiri dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Đồng thời, chúc mối quan hệ Việt Nam - Campuchia nói chung; Gia Lai - Ratanakiri nói riêng mãi mãi khăng khít, bền chặt, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Quang cảnh buổi đến thăm, chúc Tết. Ảnh: R'Piên

Sau khi thông báo nhanh tiềm năng, lợi thế, không gian phát triển và kết quả hoạt động của Cơ quan MTTQ tỉnh sau khi sáp nhập, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải mong muốn thời gian tới Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Ratanakiri tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chia sẻ kinh nghiệm và đồng hành với tỉnh Gia Lai; đặc biệt là hỗ trợ nhân dân Việt Nam đang sinh sống, lao động tại tỉnh bạn ngày càng có cuộc sống khấm khá, ổn định và hạnh phúc.

Với trách nhiệm của mình, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nắm vững, từ đó chấp hành và tuân thủ tốt các quy định của Campuchia.

Phó Chủ tịch Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Ratanakiri Nab Bun Heng (bên phải) bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp đoàn công tác của Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai. Ảnh: R'Piên

Ngài Nab Bun Heng bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp đoàn công tác của Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai sang thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây.

Phó Chủ tịch Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Ratanakiri nhấn mạnh: Thời gian qua, 2 nước Việt Nam - Campuchia nói chung, 2 tỉnh Gia Lai - Ratanakiri nói riêng không ngừng thắt chặt tinh thần đoàn kết, nâng tầm quan hệ hợp tác phát triển.

Nhiều doanh nghiệp của tỉnh Gia Lai đã sang đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả tại tỉnh Ratanakiri, góp phần không nhỏ vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đoàn công tác Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai và Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Ratanakiri chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: R'Piên

Ngài Nab Bun Heng trân trọng cảm ơn Chính phủ, lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam anh em trong quá khứ đã không tiếc hy sinh xương máu, giúp nhân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Pôl Pốt, hồi sinh lần thứ hai.

Với trách nhiệm của thế hệ hôm nay, Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Ratanakiri sẽ nỗ lực, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai trong công tác tìm kiếm, quy tập để hồi hương ngày càng nhiều các liệt sĩ về yên nghỉ tại quê hương Việt Nam.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải (thứ 6 từ phải sang) và các thành viên đoàn công tác tặng quà cho Đội K52. Ảnh: R'Piên

Sáng cùng ngày, đoàn công tác của Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến thăm Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).

Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, vất vả, song mùa khô 2025-2026, Đội K52 đã tìm kiếm, quy tập được 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại các tỉnh Đông Bắc Campuchia; trong đó, tại tỉnh Ratanakiri có 6 hài cốt, tỉnh Stung Treng 7 hài cốt và tỉnh Preah Vihear tìm thấy 3 hài cốt.

Thay mặt đoàn công tác, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải chia sẻ khó khăn, đồng thời mong muốn cán bộ, chiến sĩ Đội K52 nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đồng chí khẳng định: Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ để sớm hồi hương về yên nghỉ trong lòng đất mẹ Việt Nam là nhiệm vụ thiêng liêng, là mệnh lệnh của trái tim. Do đó, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ để cán bộ, chiến sĩ Đội K52 yên tâm công tác bên nước bạn Campuchia.