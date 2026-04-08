Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết tỉnh Preah Vihear và Bộ tư lệnh Quân khu IV

(GLO)- Ngày 8-4, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Gia Lai do Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tỉnh Preah Vihear và Bộ tư lệnh Quân khu IV (Quân đội Hoàng gia Campuchia) tại tỉnh Siem Reap.

Tiếp đoàn có Tỉnh trưởng Preah Vihear Kim Rythi và Trung tướng Iêng Bunna - Phó Tư lệnh Quân khu IV.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bên trái) tặng quà Tỉnh trưởng Preah Vihear Kim Rythi. Ảnh: R'Piên

Trong không khí vui tươi, thắm tình đoàn kết và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chúc chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Preah Vihear tràn đầy niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều thắng lợi.

Để cụ thể hóa các nội dung trong Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, đồng chí Phạm Anh Tuấn đề nghị chính quyền tỉnh Preah Vihear kiến nghị Chính phủ Campuchia xem xét ban hành các chính sách ưu đãi về thuế và thủ tục hành chính như: miễn, giảm thuế nhập khẩu đối với vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hóa phục vụ trong các dự án; đơn giản hóa các quy định liên quan đến hải quan, an toàn thực phẩm, kiểm dịch và chứng nhận chất lượng.

Quang cảnh buổi thăm, chúc Tết tại tỉnh Preah Vihear. Ảnh: R'Piên

Cùng với đó, tiếp tục tạo điều kiện để Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cam kết, tỉnh Gia Lai sẽ hỗ trợ tỉnh Preah Vihear trong đào tạo nguồn nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm phát triển; tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân và doanh nghiệp 2 tỉnh giao lưu, giao thương, hợp tác, đầu tư, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia nói chung, 2 tỉnh Gia Lai và Preah Vihear nói riêng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (hàng đầu, thứ 2 từ trái sang) phát biểu tại buổi thăm, chúc Tết tỉnh Preah Vihear. Ảnh: R'Piên

Tỉnh trưởng Preah Vihear Kim Rythi bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi khi được đón tiếp Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai sang thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tại tỉnh Preah Vihear.

Tỉnh trưởng Preah Vihear Kim Rythi (bên phải) tặng quà Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn. Ảnh: R'Piên

Để tiếp tục thắt chặt tinh thần đoàn kết, hợp tác cùng phát triển, Tỉnh trưởng Kim Rythi mong muốn thời gian tới, tỉnh Gia Lai tạo điều kiện giới thiệu các doanh nghiệp sang nghiên cứu, hợp tác đầu tư tại Preah Vihear; nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch. Tỉnh tiếp tục nỗ lực hỗ trợ, giúp đỡ Đội K52 trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tỉnh trưởng Kim Rythi trân trọng mời Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và lãnh đạo tỉnh Gia Lai sắp xếp công việc tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư được tỉnh Preah Vihear tổ chức vào tháng 5-2026.

Lãnh đạo 2 tỉnh Gia Lai và Preah Vihear chụp hình lưu niệm. Ảnh: R'Piên

Phát biểu tại buổi đến thăm Bộ Tư lệnh Quân khu IV, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã gửi lời chào, chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng tới cá nhân Trung tướng Iêng Bunan và lãnh đạo đơn vị.

Đặc biệt, chúc mối quan hệ gắn bó keo sơn giữa 2 dân tộc Việt Nam - Campuchia nói chung; tình đoàn kết, hữu nghị giữa tỉnh Gia Lai và Bộ Tư lệnh Quân khu IV nói riêng luôn được gìn giữ và phát huy.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bên trái) tặng quà cho Trung tướng Iêng Bunna. Ảnh: R'Piên

Đồng chí Phạm Anh Tuấn mong muốn tỉnh Gia Lai và Bộ Tư lệnh Quân khu IV luôn duy trì mối quan hệ đoàn kết, gắn bó và hỗ trợ lẫn nhau. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin kịp thời nhằm bảo đảm an ninh chính trị; đồng thời, quan tâm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi giúp Đội K52 hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh buổi đến thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu IV. Ảnh: R'Piên

Trung tướng Iêng Bunna bày tỏ sự vui mừng khi được đón tiếp Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và đoàn đại biểu cấp cao của tỉnh Gia Lai sang thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây Bộ tư lệnh Quân khu IV.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, thắm tình đoàn kết, Trung tướng Iêng Bunna khẳng định sẽ nỗ lực hết sức vun đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia nói chung, Gia Lai - Bộ Tư lệnh Quân khu IV nói riêng.

Đồng thời, phối hợp đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị; hỗ trợ, giúp đỡ Đội K52 trong thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, đơn vị sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp của tỉnh Gia Lai sang khảo sát, nghiên cứu và đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại các tỉnh mà Quân khu quản lý.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới tỉnh Preah Vihear. Ảnh: R'Piên

Trước đó, vào sáng 8-4, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã trao 1.500 suất quà (từ nguồn xã hội hóa) cho 1.500 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn hiện đang sinh sống tại khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh Preah Vihear (Vương quốc Campuchia).