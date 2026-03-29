Gia Lai mở rộng hợp tác toàn diện với 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia

Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: Đức Thụy

Tham dự hội nghị, về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, địa phương liên quan.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai và 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia tại lễ ký kết. Ảnh: Đức Thụy

Về phía cơ quan đại diện của Vương quốc Campuchia tại Việt Nam và 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia, có các đồng chí: Touch Sopharath - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam; Kim Rithy - Tỉnh trưởng tỉnh Preah Vihear; Nhem Som Ươn - Tỉnh trưởng tỉnh Ratanakiri; Sor Soputra - Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng; các Phó Tỉnh trưởng, lãnh đạo các sở, ban, ngành trong các Đoàn đại biểu của 3 tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã trình bày báo cáo kết quả hợp tác giữa tỉnh Gia Lai với các tỉnh Đông Bắc Campuchia giai đoạn 2021-2025 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030.

Giai đoạn 2021-2025, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đông Bắc Campuchia đạt nhiều kết quả rõ nét. 2 bên duy trì trao đổi đoàn thường xuyên với 36 đoàn/499 lượt cán bộ Gia Lai sang công tác và 44 đoàn/611 lượt đại biểu Campuchia sang thăm, làm việc.

Trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 815,13 triệu USD. Gia Lai có 15 doanh nghiệp triển khai 19 dự án tại Campuchia với tổng vốn đăng ký hơn 913 triệu USD.

Hoạt động tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh được duy trì thông suốt 24/7, các phiên chợ biên giới được tổ chức thường niên. Toàn tỉnh Gia Lai có 110 phương tiện được cấp phép liên vận Việt Nam - Campuchia. Các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn đã tiếp nhận, điều trị nhiều bệnh nhân Campuchia. Các bên phối hợp tìm kiếm, quy tập 84 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Campuchia. Duy trì kết nghĩa 5 cụm dân cư biên giới, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ biên giới.

Các em thiếu nhi Campuchia đặt hoa tưởng nhớ quân tình nguyện, cán bộ, chuyên gia Việt Nam hy sinh vì nền độc lập của Campuchia. Ảnh: H.B

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai và 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia thống nhất tiếp tục đẩy mạnh hợp tác toàn diện, trọng tâm là duy trì trao đổi đoàn, tăng cường tiếp xúc cấp cao, tuyên truyền về quan hệ hữu nghị giữa 2 nước. Thúc đẩy thương mại biên giới, hỗ trợ doanh nghiệp, đơn giản hóa thủ tục tại cặp Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh - Oyadav. Khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, công nghiệp - xây dựng.

Tăng cường kết nối giao thông vận tải. Mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp, khoa học - công nghệ, y tế, giáo dục. Đẩy mạnh giao lưu văn hóa, đối ngoại nhân dân, kết nghĩa cụm dân cư biên giới. Phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ biên giới, phân giới cắm mốc; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ....

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam và lãnh đạo các tỉnh: Preah Vihear, Ratanakiri, Stung Treng đánh giá cao kết quả hợp tác với Gia Lai, đồng thời trao đổi một số nội dung nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác phối hợp giữa các bên trên nhiều lĩnh vực.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam và lãnh đạo các tỉnh Đông Bắc Campuchia phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn khẳng định: Việt Nam và Campuchia là 2 nước láng giềng có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân 2 nước dày công vun đắp. Trên nền tảng tin cậy và gắn bó, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đông Bắc Campuchia không ngừng được củng cố, mở rộng và đi vào chiều sâu.

Để hợp tác hiệu quả trong giai đoạn 2026-2030, các bên cần duy trì trao đổi đoàn các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối doanh nghiệp và phát triển thương mại biên giới, khai thác hiệu quả cửa khẩu Lệ Thanh - Oyadav.

Đồng thời, thúc đẩy liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ, mở rộng thị trường xuất khẩu; triển khai các chương trình hợp tác có trọng tâm, trọng điểm. Tăng cường giao lưu nhân dân, văn hóa, giáo dục, y tế, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

“Tôi tin tưởng rằng, với quyết tâm của các cấp lãnh đạo và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân hai bên, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đông Bắc Campuchia sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất và bền vững hơn; góp phần tích cực vào việc củng cố quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia” - Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn bày tỏ.

Tại hội nghị, UBND tỉnh Gia Lai và chính quyền 3 tỉnh Preah Vihear, Ratanakiri, Stung Treng đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030; thể hiện sự gắn bó, đoàn kết và hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa các bên.

UBND tỉnh Gia Lai và Ủy ban Chính quyền tỉnh Ratanakiri ký kết bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030. Ảnh: Đức Thụy

Dịp này, chính quyền tỉnh Stung Treng và Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai cũng ký kết bản ghi nhớ hợp tác đầu tư dự án nông nghiệp công nghệ cao với diện tích 1.918 ha, tổng vốn dự kiến gần 28,8 triệu USD.

Hoàng Anh Gia Lai là một trong những công ty tiên phong đầu tư tại Campuchia trên lĩnh vực nông nghiệp. Hiện công ty đang đầu tư dự án nông nghiệp quy mô lớn tại tỉnh Stung Treng với diện tích 3.000 ha để trồng chuối tươi, sầu riêng, dâu tằm tơ.

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai ký kết bản ghi nhớ hợp tác đầu tư dự án nông nghiệp công nghệ cao với chính quyền tỉnh Stung Treng. Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc khẳng định: Tỉnh Gia Lai với không gian phát triển rộng mở cùng lợi thế kết nối giữa Tây Nguyên với duyên hải miền Trung, giữa cửa khẩu quốc tế với cảng biển, dịch vụ logistics và các trục giao thông chiến lược, có nhiều điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác với các địa phương Đông Bắc Campuchia.

Tỉnh Gia Lai luôn xác định việc tăng cường hợp tác với các địa phương Campuchia, đặc biệt là 3 tỉnh Đông Bắc có quan hệ gắn bó mật thiết với tỉnh, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài. Đây không chỉ là yêu cầu trước mắt, mà còn là định hướng có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc (trái) trao đổi thông tin liên quan với Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Touch Sopharath. Ảnh: Đức Thụy

Do đó, trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngay sau hội nghị, các bên cần sớm cụ thể hóa nội dung ký kết thành kế hoạch hằng năm. Tập trung thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lệ Thanh - Oyadav gắn với phát triển logistics. Tăng cường quản lý, bảo vệ biên giới; mở rộng hợp tác các lĩnh vực, đẩy mạnh giao lưu nhân dân...

“Với tinh thần hữu nghị, tin cậy và trách nhiệm, tỉnh Gia Lai cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với 3 tỉnh bạn, không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần tích cực vun đắp mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia ngày càng bền vững, lâu dài” - Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo và đoàn đại biểu cấp cao các tỉnh Đông Bắc Campuchia tại lễ ký kết. Ảnh: Đức Thụy

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Touch Sopharath (trái) tặng quà lưu niệm cho Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc. Ảnh: Đức Thụy