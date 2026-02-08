Đoàn đại biểu tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) thăm, chúc Tết tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 8-2, Đoàn đại biểu tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) do ông Ngin Nel - Phó Tỉnh trưởng làm trưởng đoàn đã sang thăm, chúc Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026 tỉnh Gia Lai. Tiếp đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch.

Tại buổi tiếp, lãnh đạo hai tỉnh Gia Lai và Ratanakiri đã cùng nhìn lại những kết quả nổi bật trong quan hệ hợp tác song phương thời gian qua. Trong đó, hai tỉnh đã triển khai hiệu quả nhiều chương trình ký kết trên các lĩnh vực trọng yếu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của tỉnh Ratanakiri và cá nhân ngài Ngin Nel dành cho tỉnh Gia Lai. Ảnh: Nhật Trường

Nổi bật là hợp tác chặt chẽ trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mỗi nước; thường xuyên trao đổi thông tin về chính sách hàng hóa, chính sách thuế, tổ chức xúc tiến thương mại và đầu tư; phối hợp trao đổi thông tin chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, thiết lập kênh phân phối tiêu thụ; tích cực phối hợp, trao đổi thông tin trong quá trình tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia về nước.

Cùng với đó, Gia Lai và Ratanakiri cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lữ hành khảo sát, khai thác tuyến du lịch liên quốc gia bằng đường bộ qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Việt Nam) và Cửa khẩu Quốc tế Oyadav (Campuchia).

Đoàn đại biểu tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) tặng quà chúc Tết tỉnh Gia Lai. Ảnh: Nhật Trường

Nhân dịp Tết cổ truyền Việt Nam, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Ratanakiri Ngin Nel gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai; chúc tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển nhanh, bền vững và tin tưởng rằng mối quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai nước nói chung và hai tỉnh Gia Lai và Ratanakiri nói riêng sẽ ngày càng phát triển.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của tỉnh Ratanakiri và cá nhân ông Ngin Nel dành cho tỉnh Gia Lai. Đồng thời mong muốn thời gian tới, hai tỉnh sẽ tiếp tục duy trì hoạt động trao đổi, tăng cường phối hợp trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị; tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch tặng quà đoàn đại biểu tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Ảnh: Nhật Trường

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch chúc Phó Tỉnh trưởng tỉnh Ratanakiri cùng đoàn đại biểu năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công; chúc tỉnh Ratanakiri ngày càng phát triển phồn vinh, thịnh vượng.