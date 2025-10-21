Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai hội đàm với Ban Chuyên trách tỉnh Ratanakiri

(GLO)-Chiều 21-10, đoàn công tác Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm trưởng đoàn đã có buổi hội đàm với Ban Chuyên trách tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).

Buổi hội đàm nhằm thống nhất nội dung và ký kết biên bản thỏa thuận về tổ chức lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên địa bàn tỉnh Ratanakiri trong mùa khô 2025-2026.

Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai và Ban Chuyên trách tỉnh Ratanakiri ký kết biên bản thỏa thuận. Ảnh: Đoàn Bình

Tiếp và làm việc với đoàn công tác Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai có Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Ratanakiri Ma Vi Chất và các thành viên Ban Chuyên trách tỉnh Ratanakiri.

Tại buổi hội đàm, Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai và Ban Chuyên trách tỉnh Ratanakiri đã trao đổi, thống nhất ký kết biên bản thỏa thuận với nhiều nội dung quan trọng.

Trong đó, 2 tỉnh sẽ đẩy mạnh trao đổi thông tin, hỗ trợ lẫn nhau và phấn đấu tìm kiếm được từ 7 đến 10 hài cốt liệt sĩ trở lên hy sinh trên địa bàn tỉnh Ratanakiri.

Để thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai sẽ triển khai quân số 28 người và nhiều phương tiện, máy móc; dự kiến thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh bạn từ ngày 10-11-2025 đến ngày 31-5-2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch (bìa trái) trao số tiền hỗ trợ 6.500 USD của Chính phủ Việt Nam cho Ban Chuyên trách tỉnh Ratanakiri. Ảnh: Đoàn Bình

Trong quá trình triển khai, Ban Chuyên trách 2 tỉnh sẽ cùng trao đổi để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh nhằm vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi hội đàm, Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Ratanakiri Ma Vi Chất nhấn mạnh: Thời gian qua, 2 tỉnh đã nâng tầm quan hệ, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị nhằm xây dựng đường biên giới hòa bình, hợp tác đầu tư nhằm phát triển kinh tế-xã hội; tăng cường trao đổi thông tin nhằm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại địa phương.

Ngài Ma Vi Chất cho biết sẽ chỉ đạo các ngành, lực lượng chức năng và nhân dân trên địa bàn tỉnh Ratanakiri hỗ trợ Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai, Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2025-2026 và những năm tiếp theo để sớm hồi hương các liệt sĩ về nước yên nghỉ.

Quang cảnh buổi hội đàm. Ảnh: Đoàn Bình

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Dự báo trong mùa khô 2025-2026, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Ratanakiri sẽ gặp không ít khó khăn.

Do đó, Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai mong muốn Ban Chuyên trách tỉnh Ratanakiri tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ để Đội K52 tìm kiếm được nhiều hài cốt liệt sĩ trong các năm tiếp theo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin: Sau khi sáp nhập chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Gia Lai (mới) nằm ở trung tâm của trục liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ, giúp tỉnh trở thành đầu mối giao thương trọng yếu, là cửa ngõ kết nối cảng biển quốc tế Quy Nhơn với cao nguyên Pleiku, Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và khu vực tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia.

Vào tháng 12 tới đây, tỉnh Gia Lai dự kiến sẽ khởi công Dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku, tạo tiền đề quan trọng để tỉnh bứt phá, kết nối giao thương, nhất là với các tỉnh Đông Bắc, Vương quốc Campuchia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch trân trọng chuyển lời Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn mong muốn thời gian tới sẽ được gặp gỡ, đón tiếp Tỉnh trưởng Nhem Sam Oeun và lãnh đạo tỉnh Rattanakiri sang thăm tỉnh Gia Lai để trao đổi, hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và nâng mối quan hệ giữa 2 tỉnh lên tầm cao mới.

Trước mắt là hợp tác phát triển, kết nối cửa khẩu Oyadav và Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh để ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Dịp này, Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai đã trao số tiền hỗ trợ 6.500 USD của Chính phủ Việt Nam cho Ban Chuyên trách tỉnh Ratanakiri để phục vụ cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia trong mùa khô 2025-2026. Đồng thời, tặng quà cho các thành viên Ban Chuyên trách tỉnh bạn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh dâng hương tại Nghĩa trang Đức Cơ. Ảnh: Đoàn Bình

Trước đó, các thành viên Ban Chuyên trách tỉnh đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền tưởng niệm liệt sĩ, Nghĩa trang Đức Cơ (xã Đức Cơ) và Đền tưởng niệm liệt sĩ Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (xã Ia Dom).

Đoàn công tác Ban Chuyên trách tỉnh dâng hương tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (xã Ia Dom). Ảnh: Đoàn Bình

Đoàn cũng đã thăm, tặng quà các lực lượng chức năng Campuchia đang thực hiện nhiệm vụ tại Cửa khẩu quốc tế Oyadav và Tiểu đoàn Công an biên giới 623 của tỉnh Ratanakiri.