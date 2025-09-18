Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

MAN ĐỨC DŨNG
(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Đại tá Mai Kim Bình-Chính ủy Bộ CHQS tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách 515 tỉnh.

pho-chu-tich-ubnd-tinh-nguyen-thi-thanh-lich-chu-tri-hoi-nghi.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Tại hội nghị, các đại biểu nghe công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515, Ban Chuyên trách; báo cáo kết quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; thực hiện chế độ, chính sách với người tham gia kháng chiến, làm nhiệm vụ quốc tế 9 tháng đầu năm và phương hướng 3 tháng cuối năm 2025.

Theo đó, trong 9 tháng năm 2025, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đồng thời, thực hiện chế độ, chính sách đối với người tham gia kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Kết quả, lực lượng chức năng đã quy tập được 23 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia và 13 hài cốt liệt sĩ trong nước. Công tác rà soát, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được triển khai.

Sau sáp nhập, tổng số liệt sĩ chôn cất ban đầu trên địa bàn là hơn 54.455 liệt sĩ, còn hơn 9.000 liệt sĩ chưa được quy tập. Số lượng liệt sĩ chưa rõ thông tin quy tập là 14.240 liệt sĩ.

4.jpg
Lễ an táng các liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia được Đội K52 quy tập về năm 2024. Ảnh: M.Đ.D

Các lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ được tổ chức trang trọng, chu đáo, thể hiện sự tri ân sâu sắc với công lao của các anh hùng liệt sĩ, góp phần thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Campuchia.

Bộ CHQS tỉnh cũng đã thẩm định và đề nghị giải quyết chế độ chính sách cho gần 300 trường hợp theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, với số tiền gần 700 triệu đồng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị Bộ CHQS tỉnh hoàn thiện quy chế, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; tham mưu Bộ Tư lệnh Quân khu, Ban Chỉ đạo quốc gia cho ý kiến hướng dẫn nội dung, cách thức quy chế hội đàm với nước bạn.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh xây dựng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ trong năm 2026; tiếp tục lấy mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ để lưu trữ nhằm có nguồn đối chiếu; đổi mới công tác tuyên truyền, tăng cường phối hợp với các lực lượng, địa phương và chính quyền Campuchia đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đồng thời, giải quyết kịp thời, chặt chẽ các chế độ, chính sách cho người có công với cách mạng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo Ban Chuyên trách tỉnh chuẩn bị nội dung kế hoạch hội đàm với 3 tỉnh Ratanakiri, Stung Treng, Preah Vihear (Campuchia), phối hợp chặt chẽ với chính quyền, lực lượng chức năng Campuchia để tìm kiếm, quy tập hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam.

Đội K52 khảo sát, nắm thông tin và làm công tác dân vận tại 3 tỉnh bạn mùa khô 2025-2026 chặt chẽ; đồng thời tham mưu hiệu quả cho UBND tỉnh trong công tác đối ngoại.

Ngoài ra, ưu tiên quan tâm chế độ chính sách cho đội K52 thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn; tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh có kế hoạch quan tâm tu bổ, tôn tạo các tượng đài trên đất bạn cũng như có chính sách tu bổ, mở rộng các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh; góp phần thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục truyền thống cho các hệ hôm nay và mai sau.

