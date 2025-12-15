Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Tiếp tục sáp nhập hàng loạt đơn vị sự nghiệp công lập để tinh gọn hệ thống tổ chức

MAI LÂM
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành phương án sắp xếp, tinh gọn đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) trực thuộc các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh. Theo đó, sẽ tiếp tục sáp nhập nhiều đơn vị sự nghiệp để tinh gọn hệ thống tổ chức.

Theo phương án sắp xếp, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh sẽ sáp nhập với Thư viện tỉnh Gia Lai, Thư viện Pleiku, Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định thành 1 ĐVSNCL do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên có chức năng, nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Sở Tư pháp hiện có 10 ĐVSNCL, trong đó 8 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên (các phòng công chứng; trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản); 2 đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước). Theo phương án sắp xếp, 2 trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước được sáp nhập còn 1 trung tâm do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Sở Khoa học và Công nghệ hiện có 4 ĐVSNCL. Theo phương án sắp xếp, giữ nguyên Trung tâm Chuyển đổi số là đơn vị sự nghiệp có chức năng, nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước; nâng mức độ tự chủ lên tự đảm bảo chi thường xuyên đối với Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, Trung tâm Phân tích và Đo lường Chất lượng, Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo.

Sở Y tế hiện có 47 ĐVSNCL, bao gồm 4 bệnh viện đa khoa, 8 bệnh viện chuyên khoa, 4 trung tâm chuyên ngành y tế, 3 trung tâm chuyên ngành bảo trợ xã hội và 28 trung tâm y tế khu vực đa chức năng.

Theo phương án sắp xếp, giữ nguyên, củng cố, kiện toàn các cơ sở y tế hiện có và xây dựng phương án chuyển giao nguyên trạng các trạm y tế xã, phường (bao gồm tất cả các điểm trạm) thuộc trung tâm y tế khu vực (trực thuộc Sở Y tế) quản lý về trực thuộc UBND cấp xã quản lý.

Đối với Sở Nội vụ, sáp nhập 3 đơn vị (Trung tâm Dịch vụ việc làm, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh, Trung tâm Chăm sóc và Điều dưỡng người có công tỉnh) thành 1 đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, phục vụ quản lý nhà nước lĩnh vực ngành Nội vụ.

Sở Giáo dục và Đào tạo hiện có 127 ĐVSNCL, bao gồm 92 trường THPT, trường THCS và THPT; 3 trường THPT chuyên; 6 trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT, trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT; 1 trường chuyên biệt; 1 trung tâm Giáo dục thường xuyên; 24 trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

Theo phương án sắp xếp, giữ nguyên các trường phổ thông công lập hiện có; sắp xếp 25 trung tâm Giáo dục thường xuyên, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành 16 trung tâm Giáo dục thường xuyên, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cung ứng dịch vụ trên địa bàn liên xã, phường.

Sở Nông nghiệp và Môi trường hiện có 40 ĐVSNCL trực thuộc Sở, 30 tổ chức sự nghiệp trực thuộc chi cục thuộc Sở. Theo phương án sắp xếp, duy trì mức độ tự chủ tự đảm bảo chi thường xuyên đối với 5 đơn vị: Trung tâm Quy hoạch Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Nước sạch nông thôn, Văn phòng Đăng ký đất đai, Ban Quản lý Cảng cá, Ban Quản lý cảng cá Tam Quan.

Nâng mức độ tự chủ lên tự đảm bảo chi thường xuyên hoàn thành trong năm 2025 đối với 2 đơn vị: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường, Trung tâm Giống nông nghiệp.

Nâng mức độ tự chủ lên tự đảm bảo chi thường xuyên thực hiện theo lộ trình, hoàn thành trước ngày 1-7-2026 đối với 31 đơn vị: 29 ban quản lý rừng phòng hộ, Ban quản lý Rừng đặc dụng An Toàn, Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng.

Sáp nhập Trung tâm Chuyển đổi số Nông nghiệp và Môi trường vào Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh. Giữ nguyên Trung tâm Khuyến nông (ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên) là đơn vị sự nghiệp có chức năng, nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước.

Chuyển giao nguyên trạng các trạm Chăn nuôi và Thú y, trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về UBND cấp xã nơi đặt trụ sở các trạm này để tổ chức lại thành một ĐVSNCL cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu đa ngành, đa lĩnh vực trên địa bàn liên xã, phường.

Sau sắp xếp, Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ còn 1 ĐVSNCL là Trung tâm Khuyến nông do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên; các đơn vị còn lại bảo đảm chi thường xuyên trở lên.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hiện có 11 ĐVSNCL. Theo phương án sắp xếp, sẽ sáp nhập 4 đơn vị: Thư viện tỉnh Gia Lai, Thư viện Pleiku, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh, Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định thành 1 ĐVSNCL do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên có chức năng, nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước.

Sáp nhập và nâng mức độ tự chủ lên tự đảm bảo chi thường xuyên theo lộ trình đối với 4 đơn vị: sáp nhập Bảo tàng tỉnh Gia Lai và Bảo tàng Pleiku; sáp nhập Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai và Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku.

Giữ nguyên và nâng mức độ tự chủ lên tự đảm bảo chi thường xuyên theo lộ trình đối với 3 đơn vị: Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San, Bảo tàng Quang Trung, Trung tâm Văn hóa tỉnh.

Sau sắp xếp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ còn 1 ĐVSNCL do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên; các đơn vị còn lại bảo đảm chi thường xuyên trở lên.

