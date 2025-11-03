Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Bổ sung quy định về chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập

NHÃ UYÊN (tổng hợp)

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 283/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 7-10-2020 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, bổ sung quy định về chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập.

Cụ thể, Nghị định số 283 bổ sung về chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập tại Điều 18a. Theo đó, chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập là việc chuyển thẩm quyền quản lý đối với đơn vị sự nghiệp giữa các cơ quan quản lý hoặc được phân cấp quản lý đơn vị sự nghiệp công lập.

Việc chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo nguyên tắc chuyển giao nguyên trạng đơn vị sự nghiệp công lập.

viec-chuyen-giao-don-vi-su-nghiep-cong-lap-duoc-thuc-hien-theo-nguyen-tac-chuyen-giao-nguyen-trang-don-vi-su-nghiep-cong-lap.jpg
Việc chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo nguyên tắc chuyển giao nguyên trạng đơn vị sự nghiệp công lập. Ảnh minh họa: VGP

Về thẩm quyền, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ); giữa bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ với UBND cấp tỉnh và giữa các UBND cấp tỉnh.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ quyết định việc chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập giữa các tổ chức, đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

UBND cấp tỉnh quyết định việc chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập giữa các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp tỉnh; giữa cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp tỉnh với UBND cấp xã và giữa các UBND cấp xã.

Tại nghị định này, Chính phủ cũng quy định rõ về hồ sơ thẩm định, trình tự, thủ tục, tổ chức thực hiện việc chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập.

