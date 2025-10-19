Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

(GLO)- Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và Phương án số 02/PA-UBND ngày 27-9-2025 về việc tiếp tục sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện.

Tin nhanh đầu ngày:

- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm việc với 3 xã Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc, Bình Dương

- Sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

- Ký kết quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ và phòng-chống cháy rừng

- Người dân giao nộp 1 cá thể trăn nặng gần 10 kg

- Bắt đối tượng đột nhập vào nhà dân trộm vàng

11:31

Câu chuyện thể thao: Kỳ thủ nhí Phố núi và hành trình chinh phục đấu trường quốc tế

15:06

Sống khỏe mỗi ngày: Những loại trái cây giúp bổ sung protein tự nhiên, tốt cho tim mạch và tiêu hóa

17:40

Thời tiết hôm nay: Dự báo trong chiều và tối nay (19-10), bão Fengshen sẽ đi vào Biển Đông

