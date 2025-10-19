Tin nhanh đầu ngày:
- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm việc với 3 xã Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc, Bình Dương
- Sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp
- Ký kết quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ và phòng-chống cháy rừng
- Người dân giao nộp 1 cá thể trăn nặng gần 10 kg
- Bắt đối tượng đột nhập vào nhà dân trộm vàng
Câu chuyện thể thao: Kỳ thủ nhí Phố núi và hành trình chinh phục đấu trường quốc tế
Sống khỏe mỗi ngày: Những loại trái cây giúp bổ sung protein tự nhiên, tốt cho tim mạch và tiêu hóa
Thời tiết hôm nay: Dự báo trong chiều và tối nay (19-10), bão Fengshen sẽ đi vào Biển Đông