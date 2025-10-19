- Sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

(GLO)- Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và Phương án số 02/PA-UBND ngày 27-9-2025 về việc tiếp tục sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện.