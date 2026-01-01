Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 8 tiếp xúc cử tri xã Ia Dreh và phường Ayun Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VŨ CHI VŨ CHI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 31-12, tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai số 8 gồm các ông: Rah Lan Song Linh-Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, Trần Văn Lương-Phó Chủ tịch UBND xã Phú Túc đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Ia Dreh sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

11-1.jpg
Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Rah Lan Song Linh phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri xã Ia Dreh. Ảnh: Thanh Tâm

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh số 8 đã thông báo đến cử tri kết quả kỳ họp thứ 5 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2025) của HĐND tỉnh; báo cáo kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp; kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi trước kỳ họp giữa năm 2025 và những kiến nghị tồn đọng từ các kỳ họp trước chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri xã Ia Dreh đã có 16 ý kiến, kiến nghị với 26 nội dung gửi đến tổ đại biểu HĐND tỉnh. Các ý kiến tập trung vào những vấn đề thiết thực, liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và sản xuất của người dân địa phương, như: nâng cấp tuyến đường Trường Sơn Đông đoạn qua địa bàn xã Ia Dreh; nâng cấp công trình thủy lợi hồ Ia Dreh; sửa chữa, nâng cấp cầu Ia Rmok; đầu tư xây dựng nhà máy nước sinh hoạt từ hồ Ia Dreh; đầu tư hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp; nâng cấp đường giao thông vào khu sản xuất nông nghiệp tập trung; đầu tư hệ thống điện, đường phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân…

11-2.jpg
Cử tri xã Ia Dreh nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thanh tâm

Các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo xã, các ban, ngành trả lời, giải đáp cụ thể ngay tại buổi tiếp xúc. Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, ghi nhận đầy đủ để tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng của tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định.

Dịp này, tổ đại biểu HĐND tỉnh tặng 10 suất quà cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

*Chiều 31-12, tổ đại biểu HĐND tỉnh số 8 gồm các ông, bà: Trần Quốc Khánh-Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ayun Pa; Đặng Thị Thanh Vân-Phó Chủ tịch HĐND xã Ia Sao và đại biểu HĐND phường Ayun Pa đã có buổi tiếp xúc cử tri phường sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XII và kỳ họp thứ 6 HĐND phường khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026.

13-2.jpg
Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri phường Ayun Pa. Ảnh: Vũ Chi

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã được thông tin kết quả kỳ họp thứ 5 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2025) của HĐND tỉnh khóa XII và kết quả kỳ họp thứ 6 HĐND phường khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026; kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp.

Với tinh thần dân chủ, cử tri phường Ayun Pa đã có nhiều ý kiến phản ánh, kiến nghị về những vấn đề thiết thực như: đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông, hệ thống thoát nước đô thị; việc cấp sổ đỏ gặp nhiều khó khăn; công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải còn nhiều bất cập; chế độ chính sách, an sinh xã hội; tình hình an ninh trật tự ở khu dân cư…

13-1.jpg
Cử tri phường Ayun Pa nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Vũ Chi

Các phản ánh, kiến nghị của cử tri đã được đại biểu HĐND 2 cấp và đại diện các ban, ngành của phường giải đáp thấu đáo ngay tại hội nghị. Với những kiến nghị thuộc thẩm quyền của cấp trên, tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh xem xét, giải quyết tại các kỳ họp tiếp theo.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trung tướng Đào Tuấn Anh chủ trì Hội nghị Quân chính Quân đoàn 34 năm 2025 nhằm triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026.

Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2025

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Sáng 30-12, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị Quân chính nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Trung tướng Đào Tuấn Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 34 chủ trì hội nghị.

Đồng chí Huỳnh Quốc Huy nhận quyết định giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030 tại hội nghị chiều 30-12.

Đồng chí Huỳnh Quốc Huy giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai

Nhân sự

(GLO)- Chiều 30-12, Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Theo đó, đồng chí Huỳnh Quốc Huy được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Kỳ họp HĐND xã Gào thông qua 5 nghị quyết quan trọng

HĐND xã Gào thông qua 5 nghị quyết quan trọng tại kỳ họp thứ 5

Tin tức

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 5, HĐND xã Gào (tỉnh Gia Lai) khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra sáng 30-12, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 5 nghị quyết quan trọng. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 nhằm xem xét, quyết định và thông qua một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Đảng bộ phường Hội Phú hoàn thành 20/21 chỉ tiêu năm 2025

Đảng bộ phường Hội Phú hoàn thành 20/21 chỉ tiêu năm 2025

Chính trị

(GLO)- Chiều 26-12, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị lần thứ 6 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2026. Trong năm, Đảng bộ phường đã hoàn thành 20/21 chỉ tiêu đề ra.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường Hoài Nhơn Nam đối thoại trực tiếp với nhân dân về chủ đề vận hành chính quyền địa phương 2 cấp chiều 26-12.

Đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường Hoài Nhơn Nam với nhân dân

Tin tức

(GLO)- Chiều 26-12, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hoài Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường với nhân dân trên địa bàn. Hội nghị có chủ đề “Hoạt động của chính quyền địa phương khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp”.

Trung đoàn 48 nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Trung đoàn 48 nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Năm 2025, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320, Quân đoàn 34) đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Những hoạt động này góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân và giữ vững ổn định địa bàn.

Tập trung làm tốt công tác cán bộ, gắn với kiểm soát quyền lực và chuyển đổi số.

Tập trung làm tốt công tác cán bộ gắn với kiểm soát quyền lực và chuyển đổi số

Tin tức

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 vào chiều 25-12, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung nhấn mạnh yêu cầu tập trung làm tốt công tác cán bộ gắn với kiểm soát quyền lực và chuyển đổi số.

null