Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 8 tiếp xúc cử tri xã Ia Dreh và phường Ayun Pa

(GLO)- Sáng 31-12, tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai số 8 gồm các ông: Rah Lan Song Linh-Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, Trần Văn Lương-Phó Chủ tịch UBND xã Phú Túc đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Ia Dreh sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Rah Lan Song Linh phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri xã Ia Dreh. Ảnh: Thanh Tâm

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh số 8 đã thông báo đến cử tri kết quả kỳ họp thứ 5 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2025) của HĐND tỉnh; báo cáo kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp; kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi trước kỳ họp giữa năm 2025 và những kiến nghị tồn đọng từ các kỳ họp trước chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri xã Ia Dreh đã có 16 ý kiến, kiến nghị với 26 nội dung gửi đến tổ đại biểu HĐND tỉnh. Các ý kiến tập trung vào những vấn đề thiết thực, liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và sản xuất của người dân địa phương, như: nâng cấp tuyến đường Trường Sơn Đông đoạn qua địa bàn xã Ia Dreh; nâng cấp công trình thủy lợi hồ Ia Dreh; sửa chữa, nâng cấp cầu Ia Rmok; đầu tư xây dựng nhà máy nước sinh hoạt từ hồ Ia Dreh; đầu tư hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp; nâng cấp đường giao thông vào khu sản xuất nông nghiệp tập trung; đầu tư hệ thống điện, đường phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân…

Cử tri xã Ia Dreh nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thanh tâm

Các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo xã, các ban, ngành trả lời, giải đáp cụ thể ngay tại buổi tiếp xúc. Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, ghi nhận đầy đủ để tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng của tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định.

Dịp này, tổ đại biểu HĐND tỉnh tặng 10 suất quà cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

*Chiều 31-12, tổ đại biểu HĐND tỉnh số 8 gồm các ông, bà: Trần Quốc Khánh-Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ayun Pa; Đặng Thị Thanh Vân-Phó Chủ tịch HĐND xã Ia Sao và đại biểu HĐND phường Ayun Pa đã có buổi tiếp xúc cử tri phường sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XII và kỳ họp thứ 6 HĐND phường khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri phường Ayun Pa. Ảnh: Vũ Chi

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã được thông tin kết quả kỳ họp thứ 5 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2025) của HĐND tỉnh khóa XII và kết quả kỳ họp thứ 6 HĐND phường khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026; kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp.

Với tinh thần dân chủ, cử tri phường Ayun Pa đã có nhiều ý kiến phản ánh, kiến nghị về những vấn đề thiết thực như: đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông, hệ thống thoát nước đô thị; việc cấp sổ đỏ gặp nhiều khó khăn; công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải còn nhiều bất cập; chế độ chính sách, an sinh xã hội; tình hình an ninh trật tự ở khu dân cư…

Cử tri phường Ayun Pa nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Vũ Chi

Các phản ánh, kiến nghị của cử tri đã được đại biểu HĐND 2 cấp và đại diện các ban, ngành của phường giải đáp thấu đáo ngay tại hội nghị. Với những kiến nghị thuộc thẩm quyền của cấp trên, tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh xem xét, giải quyết tại các kỳ họp tiếp theo.