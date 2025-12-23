Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân tiếp xúc cử tri phường Quy Nhơn Bắc

(GLO)- Chiều 23-12, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Huỳnh Thúy Vân tiếp xúc cử tri phường Quy Nhơn Bắc, báo cáo kết quả kỳ họp lần thứ 5 HĐND tỉnh khóa XII và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin đến cử tri các nội dung quan trọng và kết quả của kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XII; đồng thời, trả lời các kiến nghị của cử tri đã được phản ánh tại những buổi tiếp xúc trước.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Xuân Định

Cử tri phường Quy Nhơn Bắc kiến nghị các cấp, ngành sớm rà soát, xử lý các "dự án treo" kéo dài nhiều năm gây lãng phí quỹ đất, ảnh hưởng đến đời sống người dân; tăng cường trang bị thuyền cứu hộ; sửa chữa các tuyến đường hư hỏng sau bão lũ; lắp đặt bổ sung đèn tín hiệu giao thông và camera an ninh trên tuyến ĐT639 - khu vực thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông.

Cử tri cũng đề nghị tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân vùng thiên tai, hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do mưa bão; nâng cao công tác cảnh báo lũ cho khu vực hạ du sông Hà Thanh; đẩy nhanh việc bố trí tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân vùng thiên tai.

Ngoài ra, cử tri đề xuất nâng cấp hệ thống thoát lũ và yêu cầu các doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp Phú Tài có giải pháp thu gom, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Xuân Định

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị thẳng thắn, sát thực tiễn của cử tri phường Quy Nhơn Bắc.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các sở, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương rà soát, tập trung giải quyết dứt điểm những kiến nghị chính đáng thuộc thẩm quyền, nhất là các vấn đề tồn tại kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, đại biểu HĐND tỉnh sẽ tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.