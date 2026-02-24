Giám sát việc triển khai công tác bầu cử tại các phường Bình Định, An Nhơn Đông, An Nhơn Bắc

(GLO)- Sáng 24-2, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Huỳnh Thúy Vân - Phó Trưởng đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã làm việc với các phường Bình Định, An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc về việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nhật Trường

Tại buổi làm việc, đại diện Ủy ban bầu cử các phường Bình Định, An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc cho biết: Ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ và Ủy ban bầu cử các phường đã ban hành kế hoạch, quyết định, văn bản chỉ đạo nhằm lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác bầu cử, bảo đảm đúng tiến độ và quy định của pháp luật.

Đến nay, các địa phương đã thành lập tổ chức phụ trách bầu cử và các tiểu ban. Công tác hiệp thương, phân chia đơn vị bầu cử, dự kiến khu vực bỏ phiếu được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật. Công tác rà soát, lập danh sách cử tri được chủ động triển khai.

Trong đó, phường Bình Định có 33.289 cử tri, phân chia 10 khu vực bỏ phiếu; phường An Nhơn Đông có 20.802 cử tri, phân chia 12 khu vực bỏ phiếu; phường An Nhơn Bắc có 29.863 cử tri, phân chia 27 khu vực bỏ phiếu.

Lãnh đạo phường Bình Định phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nhật Trường

Công tác tuyên truyền về bầu cử được triển khai dưới nhiều hình thức phong phú. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, lực lượng chức năng đã chủ động xây dựng phương án, triển khai các đợt cao điểm trấn áp tội phạm để bảo vệ tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc của cấp ủy, chính quyền và Ủy ban bầu cử các phường Bình Định, An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc trong triển khai nhiệm vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đặc biệt, hội nghị hiệp thương lần thứ 3 đã lựa chọn, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND, đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn, cơ cấu, đặc biệt chú trọng tỷ lệ nữ, người ngoài Đảng và tái cử theo quy định; chưa để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện liên quan công dân về công tác bầu cử và người ứng cử.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc của cấp ủy, chính quyền và Ủy ban bầu cử các địa phương trong triển khai các nhiệm vụ công tác bầu cử. Ảnh: Nhật Trường

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các địa phương chú trọng công tác lập và niêm yết danh sách cử tri; tiếp nhận, thẩm tra, xác minh hồ sơ ứng cử, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ bầu cử và tiểu sử của từng người ứng cử cho người dân, cử tri nắm bắt.

Cùng với đó, chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, nhân lực và các điều kiện cần thiết tại khu vực bỏ phiếu, sát với tình hình thực tế từng địa bàn. Chủ động xây dựng các phương án bảo đảm an ninh trật tự để cuộc bầu cử diễn ra thành công.