Xã đảo Nhơn Châu vận hành thử nghiệm quy trình bầu cử

THẢO KHUY
(GLO)- Chiều 13-3, Ủy ban bầu cử xã Nhơn Châu vận hành thử nghiệm quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn xã.

Hoạt động nhằm kiểm tra, rà soát các khâu trong công tác chuẩn bị bầu cử, từ công tác tổ chức, điều hành đến quy trình bỏ phiếu, kiểm phiếu theo đúng quy định của pháp luật.

Việc vận hành thử giúp các tổ bầu cử nắm vững quy trình, kịp thời phát hiện những vướng mắc để điều chỉnh, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra đúng quy định, dân chủ, an toàn và tiết kiệm.

xa-nhon-chau-van-hanh-thu-nghiem-quy-trinh-bau-cu-3.jpg
Thực hành các bước trong quy trình bầu cử. Ảnh: Thảo Khuy

Thông qua buổi vận hành thử nghiệm, các thành viên Ủy ban bầu cử và tổ bầu cử tại địa phương được thực hành các bước trong quy trình bầu cử, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử sắp tới.

xa-nhon-chau-van-hanh-thu-nghiem-quy-trinh-bau-cu-2.jpg
Thực hành quy trình bỏ phiếu. Ảnh: Thảo Khuy

Được biết, Nhơn Châu có 1.740 cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Toàn xã được chia thành 3 khu vực bỏ phiếu tại các nhà văn hóa thôn Đông, thôn Trung và thôn Tây. Mỗi khu vực do 1 tổ bầu cử gồm 15 thành viên phụ trách, thực hiện nhiệm vụ tổ chức, hướng dẫn và phục vụ cử tri tham gia bầu cử.

