Ứng cử viên HĐND tỉnh Gia Lai đơn vị bầu cử số 8 hứa không phụ sự kỳ vọng của cử tri

(GLO)- Ngày 11-3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc đơn vị bầu cử số 8 đã tiếp xúc cử tri 2 xã Phù Mỹ và Phù Mỹ Nam, trình bày chương trình hành động và lắng nghe nhiều ý kiến, kiến nghị của nhân dân.

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc đơn vị bầu cử số 8 tiếp xúc cử tri xã Phù Mỹ. Ảnh: Trung Nghĩa

Đơn vị bầu cử số 8 đại biểu HĐND tỉnh có các ứng cử viên: ông Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh Gia Lai; ông Trần Văn Phúc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phù Mỹ Đông; ông Phạm Tấn Thành - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; bà Phạm Thị Hồng Hoa - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Phù Mỹ Bắc; bà Đặng Thị Nữ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Bình Dương; ông Võ Thanh Phùng - Trưởng Ban đại diện Hội thánh Cao đài Tòa thánh Tây Ninh tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Hà Minh Văn - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Duy Ngân; ông Trần Quốc Vinh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Lương.

Ứng cử viên Nguyễn Tuấn Thanh cam kết thực hiện tốt vai trò của người đại biểu dân cử. Ảnh: Trung Nghĩa

Sau khi Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã công bố danh sách và giới thiệu tiểu sử tóm tắt, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động, cam kết giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền và theo dõi, giám sát việc giải quyết.

Các ứng cử viên cũng khẳng định sẽ tích cực tham gia quyết định những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tăng cường giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ nhân dân.

Cử tri xã Phù Mỹ kỳ vọng đại biểu trúng cử thực hiện những nội dung đã hứa với cử tri và nhân dân. Ảnh: Trung Nghĩa

Tại buổi tiếp xúc, cử tri 2 xã Phù Mỹ và Phù Mỹ Nam bày tỏ mong muốn các đại biểu nếu trúng cử sẽ phát huy tốt vai trò của người đại biểu dân cử, nói đi đôi với làm, góp phần đưa địa phương phát triển theo hướng công nghiệp, thương mại, dịch vụ và đô thị.

Cử tri xã Phù Mỹ cũng kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng công nghiệp, đô thị, thu hút các dự án và doanh nghiệp tiềm năng, tạo động lực phát triển; đồng thời, tiếp tục đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Cử tri xã Phù Mỹ Nam kiến nghị các cơ quan chức năng tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực nông thôn, ngăn chặn tình trạng trộm cắp chó, gia cầm, gây bức xúc trong nhân dân.

Thay mặt các ứng cử viên, ông Nguyễn Tuấn Thanh trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri 2 xã; đồng thời, tiếp thu đầy đủ các kiến nghị, khẳng định sẽ nỗ lực thực hiện những nội dung đã hứa và đã cam kết với cử tri và nhân dân.