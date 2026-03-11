Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp Nhân sự Quốc phòng - An ninh Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Ứng cử viên HĐND tỉnh Gia Lai đơn vị bầu cử số 8 hứa không phụ sự kỳ vọng của cử tri

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BẢO LONG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 11-3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc đơn vị bầu cử số 8 đã tiếp xúc cử tri 2 xã Phù Mỹ và Phù Mỹ Nam, trình bày chương trình hành động và lắng nghe nhiều ý kiến, kiến nghị của nhân dân.

ung-cu-vien-dai-bieu-hdnd-tinh-nhiem-ky-20262031-don-vi-bau-cu-so-8-tiep-xuc-cu-tri-xa-phu-my.jpg
Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc đơn vị bầu cử số 8 tiếp xúc cử tri xã Phù Mỹ. Ảnh: Trung Nghĩa

Đơn vị bầu cử số 8 đại biểu HĐND tỉnh có các ứng cử viên: ông Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh Gia Lai; ông Trần Văn Phúc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phù Mỹ Đông; ông Phạm Tấn Thành - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; bà Phạm Thị Hồng Hoa - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Phù Mỹ Bắc; bà Đặng Thị Nữ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Bình Dương; ông Võ Thanh Phùng - Trưởng Ban đại diện Hội thánh Cao đài Tòa thánh Tây Ninh tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Hà Minh Văn - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Duy Ngân; ông Trần Quốc Vinh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Lương.

Ứng cử viên Nguyễn Tuấn Thanh cam kết thực hiện tốt vai trò của người đại biểu dân cử. Ảnh: Trung Nghĩa

Ứng cử viên Nguyễn Tuấn Thanh cam kết thực hiện tốt vai trò của người đại biểu dân cử. Ảnh: Trung Nghĩa

Sau khi Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã công bố danh sách và giới thiệu tiểu sử tóm tắt, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động, cam kết giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền và theo dõi, giám sát việc giải quyết.

Các ứng cử viên cũng khẳng định sẽ tích cực tham gia quyết định những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tăng cường giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ nhân dân.

cu-tri-xa-phu-my-ky-vong-dai-bieu-trung-cu-thuc-hien-nhung-noi-dung-da-hua-da-cam-ket-voi-cu-tri-va-nhan-dan.jpg
Cử tri xã Phù Mỹ kỳ vọng đại biểu trúng cử thực hiện những nội dung đã hứa với cử tri và nhân dân. Ảnh: Trung Nghĩa

Tại buổi tiếp xúc, cử tri 2 xã Phù Mỹ và Phù Mỹ Nam bày tỏ mong muốn các đại biểu nếu trúng cử sẽ phát huy tốt vai trò của người đại biểu dân cử, nói đi đôi với làm, góp phần đưa địa phương phát triển theo hướng công nghiệp, thương mại, dịch vụ và đô thị.

Cử tri xã Phù Mỹ cũng kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng công nghiệp, đô thị, thu hút các dự án và doanh nghiệp tiềm năng, tạo động lực phát triển; đồng thời, tiếp tục đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Cử tri xã Phù Mỹ Nam kiến nghị các cơ quan chức năng tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực nông thôn, ngăn chặn tình trạng trộm cắp chó, gia cầm, gây bức xúc trong nhân dân.

Thay mặt các ứng cử viên, ông Nguyễn Tuấn Thanh trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri 2 xã; đồng thời, tiếp thu đầy đủ các kiến nghị, khẳng định sẽ nỗ lực thực hiện những nội dung đã hứa và đã cam kết với cử tri và nhân dân.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Huy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Huy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 10-3, đồng chí Huỳnh Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã: Kông Chro, Chơ Long, Pờ Tó, Chư Krey, Ya Ma, Đăk Song và Sró.

Ứng cử viên ĐBQH khóa XVI cam kết đồng hành, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Ứng cử viên ĐBQH khóa XVI cam kết đồng hành, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 10-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 4 tỉnh Gia Lai đã tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 9 xã, phường khu vực Tây Gia Lai, gồm Diên Hồng, Gào, Chư Păh, Ia Khươl, Ia Ly, Ia Phí, Ia Krái, Ia Grai, Ia Hrung.

Triển khai công tác bầu cử với quyết tâm chính trị cao nhất

Triển khai công tác bầu cử với quyết tâm chính trị cao nhất

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Sáng 10-3, Đoàn công tác của Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh Mai Việt Trung làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử tại 3 xã Tuy Phước Tây, Tuy Phước Đông và Tuy Phước Bắc.

Cử tri đánh giá cao những cam kết tâm huyết, trách nhiệm của các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI

Cử tri đánh giá cao những cam kết tâm huyết, trách nhiệm của các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Tiếp tục chương trình vận động bầu cử, ngày 10-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 6 tỉnh Gia Lai đã tiếp xúc cử tri các xã Ia Pa, Pờ Tó, Chư A Thai và Phú Thiện. Qua đây, cử tri bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao những cam kết tâm huyết, trách nhiệm của các ứng cử viên.

Cử tri làng biển trước ngày hội toàn dân

Cử tri làng biển trước ngày hội toàn dân

Phóng sự

(GLO)- Trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, không khí chuẩn bị đang lan tỏa tại các khu dân cư ven biển. Dù bận rộn với những chuyến ra khơi, nhiều ngư dân vẫn chủ động tìm hiểu ứng cử viên, sắp xếp công việc để thực hiện quyền và trách nhiệm công dân.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại 3 xã phía Tây Gia Lai

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại 3 xã phía Tây Gia Lai

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 10-3, Ban Bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031 đơn vị số 15 đã tiến hành kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn các xã: Ia Dơk, Ia Dom và Đức Cơ.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt kiểm tra công tác bầu cử

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt kiểm tra công tác bầu cử

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 9-3, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đã đến kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại địa bàn các xã, phường: Ân Tường, Vạn Đức, Tam Quan, Hoài Nhơn Đông.

Cử tri 2 xã Phù Cát, Hòa Hội kỳ vọng đại biểu HĐND tỉnh gần dân, sát cơ sở

Cử tri xã Phù Cát và Hòa Hội kỳ vọng đại biểu HĐND tỉnh gần dân, sát cơ sở

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 9-3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII (nhiệm kỳ 2026-2031) thuộc đơn vị bầu cử số 7 tiếp tục tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại 2 xã Phù Cát và Hòa Hội. Tại hội nghị, cử tri kỳ vọng các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ luôn gần dân, sát cơ sở.

Phát huy vai trò của người đại biểu dân cử trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật

Phát huy vai trò của người đại biểu dân cử trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 9-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 4 tỉnh Gia Lai tiếp xúc với cử tri các xã, phường: Thống Nhất, Biển Hồ, Pleiku, Hội Phú, An Phú. Tại hội nghị, ứng cử viên đã cam kết phát huy vai trò của người đại biểu dân cử trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Phù Mỹ Bắc

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác bầu cử tại Phù Mỹ Bắc

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Sáng 9-3, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Phù Mỹ Bắc.

Cử tri xã Nhơn Châu gửi gắm kỳ vọng đổi thay đảo tiền tiêu vào các ứng cử viên HĐND tỉnh Gia Lai

Cử tri xã Nhơn Châu gửi gắm kỳ vọng đổi thay đảo tiền tiêu vào các ứng cử viên HĐND tỉnh Gia Lai

Chính trị

(GLO)- Sáng 9-3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc đơn vị bầu cử số 1 đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Nhơn Châu. Do điều kiện thời tiết bất lợi, hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa điểm cầu UBND tỉnh và xã đảo.

Cử tri 2 xã Vân Canh và Canh Vinh gửi gắm nhiều kỳ vọng đến ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai

Cử tri 2 xã Vân Canh và Canh Vinh gửi gắm nhiều kỳ vọng đến ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 8-3, những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc đơn vị bầu cử số 2 đã tiếp xúc với cử tri 2 xã Vân Canh và Canh Vinh. Đây là dịp quan trọng để người dân có cơ hội trao đổi, lắng nghe và bày tỏ những nguyện vọng, kỳ vọng của mình đến các ứng cử viên.

Rà soát chặt chẽ danh sách, bảo đảm quyền bầu cử của cử tri

Rà soát chặt chẽ danh sách, bảo đảm quyền bầu cử của cử tri

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Với tinh thần chủ động, chính xác, không để sót, không để trùng, các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang triển khai đồng bộ, nghiêm túc việc rà soát, cập nhật danh sách cử tri, chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

null