Trao tặng và truy tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên dịp 19-5

(GLO)- Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 14-5, Đảng ủy phường Quy Nhơn và phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức lễ trao tặng và truy tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

* Đảng ủy phường Quy Nhơn đã trao tặng và truy tặng huy hiệu Đảng cho 86 đảng viên.

Các đảng viên 60 tuổi Đảng được vinh dự trao huy hiệu Đảng. Ảnh: Dũng Nhân

Trong đó, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng trao cho 1 đảng viên; 65 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên; 60 năm tuổi Đảng cho 8 đảng viên; 55 năm tuổi Đảng cho 9 đảng viên; 50 năm tuổi Đảng cho 5 đảng viên; 45 năm tuổi Đảng cho 10 đảng viên; 40 năm tuổi Đảng cho 25 đảng viên và 30 năm tuổi Đảng cho 24 đảng viên.

Ngoài ra, có 2 đảng viên được truy tặng huy hiệu Đảng, gồm 1 đảng viên được truy tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và 1 đảng viên được truy tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

* Đảng bộ phường Hội Phú cũng đã trao tặng huy hiệu Đảng cho 14 đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc.

Trong số này, có 1 đảng viên được trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 5 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 2 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Bí thư Đảng ủy phường Hội Phú Võ Phúc Ánh trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phan Thị Vân (Chi bộ tổ dân phố 1). Ảnh: Bá Bính

Tại buổi lễ, Đảng ủy các phường cũng bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp của các đảng viên lão thành; mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu trong đời sống, tích cực vận động con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, đóng góp nhiều ý kiến xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng địa phương văn minh, hiện đại.