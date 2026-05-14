Trao tặng và truy tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên dịp 19-5

PHÚ HÒA PHƯƠNG DUNG
BÁ BÍNH
(GLO)- Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 14-5, Đảng ủy phường Quy Nhơn và phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức lễ trao tặng và truy tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

* Đảng ủy phường Quy Nhơn đã trao tặng và truy tặng huy hiệu Đảng cho 86 đảng viên.

Các đảng viên 60 tuổi Đảng được vinh dự trao huy hiệu Đảng. Ảnh: Dũng Nhân

Trong đó, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng trao cho 1 đảng viên; 65 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên; 60 năm tuổi Đảng cho 8 đảng viên; 55 năm tuổi Đảng cho 9 đảng viên; 50 năm tuổi Đảng cho 5 đảng viên; 45 năm tuổi Đảng cho 10 đảng viên; 40 năm tuổi Đảng cho 25 đảng viên và 30 năm tuổi Đảng cho 24 đảng viên.

Ngoài ra, có 2 đảng viên được truy tặng huy hiệu Đảng, gồm 1 đảng viên được truy tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và 1 đảng viên được truy tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

* Đảng bộ phường Hội Phú cũng đã trao tặng huy hiệu Đảng cho 14 đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc.

Trong số này, có 1 đảng viên được trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 5 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 2 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Bí thư Đảng ủy phường Hội Phú Võ Phúc Ánh trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phan Thị Vân (Chi bộ tổ dân phố 1). Ảnh: Bá Bính

Tại buổi lễ, Đảng ủy các phường cũng bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp của các đảng viên lão thành; mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu trong đời sống, tích cực vận động con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, đóng góp nhiều ý kiến xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng địa phương văn minh, hiện đại.

Làm đường công vụ chở đất phục vụ thi công sân bay Phù Cát, giảm tải cho tỉnh lộ 638

(GLO)- Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai đang phối hợp các đơn vị, địa phương triển khai thi công đường công vụ để vận chuyển đất cho Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát (gọi tắt là Dự án).

Ông Lê Kim Toàn giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 22-4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Lê Kim Toàn được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh khóa I.

Phường Thống Nhất sôi nổi các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử

(GLO)- Tối 21-3, Cụm thi đua số 2 Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Thống Nhất tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.

Gia Lai thông qua kết quả bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

(GLO)- Chiều 18-3, Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị thông qua kết quả cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì hội nghị.

Gia Lai hoàn thành bầu cử với tỷ lệ cử tri 99,76%

(GLO)-Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 tại tỉnh Gia Lai đã diễn ra an toàn, đúng quy định, với 99,76% cử tri tham gia bỏ phiếu. Con số này thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận và niềm tin của Nhân dân vào ngày hội dân chủ của đất nước.

Lan tỏa tinh thần ngày hội non sông

(GLO)- Cùng với các hình thức tuyên truyền khác, tỉnh Gia Lai đã lan tỏa tinh thần ngày hội non sông thông qua hoạt động trưng bày tài liệu lưu trữ "Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND - Ngày hội của toàn dân”.

